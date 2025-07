Il Milan cede un altro esubero: c’è l’annuncio ufficiale!

Il Milan fa spazio in rosa: tutto fatto per la cessione di un altro esubero. La società rossonera lo cede in Brasile.

Non solo al mercato in entrata, il Milan è molto attivo anche sul fronte delle cessioni. Il direttore sportivo della compagine lombarda, Igli Tare, sta portando in stato avanzato alcune trattative riguardanti i giocatori che non rientrano nei piani di mister Massimiliano Allegri. In quest’ottica, la società rossonera ha definito il trasferimento a titolo definitivo di un altro esubero.

Tutto fatto per la cessione: c’è l’annuncio

Emerson Royal dice addio al Milan. Dopo solo una stagione in Serie A, decisamente al di sotto delle aspettative, il terzino ex Tottenham ha messo fine alla sua avventura con la maglia del diavolo per vestire un’altra divisa rossonera: quella del Flamengo. Il classe 1999 è diventato ufficialmente un giocatore della società brasiliana. L’annuncio è arrivato dallo stesso Flamengo tramite una nota ufficiale.

Stando al comunicato stampa diffuso dalla compagine brasiliana, Emerson Royal ha sottoscritto un contratto fino al 2028. Da questa operazione, la società lombarda guadagnerà circa 10 milioni di euro. Il terzino brasiliano ha messo fine alla sua esperienza in Italia dopo appena una stagione e 26 presenze con la maglia del Milan. Quello tra il Diavolo ed Emerson Royal è stato un amore mai sbocciato.