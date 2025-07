Il Milan è in pressing: nuovi contatti con il bomber

Il Milan resta in pressing: Igli Tare ha scelto il bomber del futuro per la squadra rossonera. I contatti si intensificano.

Oltre alla questione terzino destro, tra le priorità assolute del Milan c’è anche quella di mettere nelle mani di mister Massimiliano Allegri un nuovo centravanti. Al momento, il tecnico di Livorno può contare solamente su Santiago Gimenez come punta di ruolo. Quindi, è necessario l’acquisto di un nuovo bomber. In questa direzione, Igli Tare starebbe continuando a spingere per assicurarsi le prestazioni di uno degli attaccanti più chiacchierati della Serie A.

Tare insiste: assalto al bomber

Il Milan resta in forte pressing su Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, di fatto, sarebbe il primo nome nell’elenco dei rossoneri per rinforzare il parco attaccanti. Il centravanti serbo è in uscita dalla Juventus, considerata la fase di stallo per il rinnovo. La punta è sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 2026 e percepisce un ingaggio da 12 milioni di euro. Proprio su quest’ultimo aspetto starebbe ragionando il Milan.

Il Diavolo vuole portare l’ex Fiorentina ai piedi della Madonnina, ma con un ingaggio da 6 milioni. Dunque, se Vlahovic vorrà indossare i colori rossoneri, dovrà rinunciare ad una buona parte del suo attuale stipendio. Dall’altra parte, invece, la Juventus non vuole perderlo a perderlo a zero, aspettandosi un’offerta da 20/25 milioni di euro.

In merito alla situazione Vlahovic, sono arrivati dei nuovi aggiornamenti dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra il Milan e gli agenti del calciatore classe 2000: “Dusan Viahovic resta uno dei primissimi nomi del Milan per rinforzare l’attacco e nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore per capire come incastrare dal punto di vista economico i tasselli per vedere Vlahovic in rossonero”.

Allegri starebbe insistendo molto per avere Dusan al Milan: “Il grande stimatore di quest’operazione è sicuramente Massimiliano Allegri, che sta insistendo molto con la sua dirigenza per avere Vlahovic in attacco. Vorrebbe comporre il suo attacco con Santi Gimenez e Dusan. Vedremo poi dal punto di vista economico perché come sapete Vlahovic percepisce uno stipendio importante. L’ex Fiorentina non rinnoverà il contratto e per la Juventus è un problema. Questo può diventare un’opportunità per il Milan”.

Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha anche svelato un particolare retrocessa su un terzino sinistro: “Il Milan si era informato sui costi dell’operazione per Fran Garcia del Real Madrid. Le Merenques però vogliono continuare con il giocatore, soprattutto perché non sono sicuri delle condizioni fisiche di Mendy”.