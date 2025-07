Il Milan è irremovibile: Tare detta le condizioni per la cessione

Il Milan punta i piedi: la società rossonera detta delle condizioni molto chiare per la cessione dell’esubero rossonero.

Nell’ultimo periodo, il Milan si sta dimostrando molto attivo specialmente sul fronte delle cessioni. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, ha preferito non seguire la squadra in tournée appunto per risolvere alcune situazioni in chiave mercato. Il ds del club lombardo, infatti, sta continuando a lavorare per piazzare alcuni esuberi della rosa. Sono diversi i giocatori fuori dal progetto, tra questi anche Noah Okafor.

Il Milan detta le condizioni: decisa la formula per il trasferimento di Okafor

Noah Okafor è uno dei quelli che non rientra nei piani di mister Massimiliano Allegri. L’attaccante svizzero è reduce da stagione non affatto positiva, di cui l’ultima parte trascorsa in prestito al Napoli. In azzurro, sotto la guida di Antonio Conte, lo spazio per lui è stato pochissimo. Il giocatore classe 2000 ha trascorso più tempo in panchina che in campo.

Tuttavia, Okafor continua ad avere diversi estimatori. Tra le squadre che si starebbero mostrando interessate al calciatore rossonero c’è anche il Bologna. La società emiliana, dopo Tommaso Pobega, vorrebbe rilevare dal Milan anche Okafor. Stando ai rumors di mercato, il Bologna starebbe pensando al calciatore svizzero come erede di Ndoye, prossimo dal passare al Nottingham Forest.

Il Milan, però, avrebbe dettato delle condizioni chiarissime per la cessione di Noah Okafor. In merito, Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano: “Il Milan sta cercando un trasferimento a titolo definitivo per Okafor. In questo momento il Bologna offre solo un prestito, quindi ad oggi per i rossoneri o è titolo definitivo o niente, è un aut aut per il club lombardo. Il Milan sta cercando di trovare certe uscite, di sfoltire la rosa ma con formule a titolo definitivo. Okafor è compreso in questa schiera di calciatori”.

Mercato in uscita: altre tre cessioni in fase di stallo

Il Milan sta lavorando intensamente anche per definire altre tre cessioni. Oltre ad Okafor, nella lista dei partenti ci sono anche Samuel Chukwueze, Ismael Bennacer e Yacine Adli. L’attaccante nigeriano sarebbe al centro dell’attenzione di un club di Premier League: il Fulham. Dopo averlo già cercato nella scorsa sessione di mercato, adesso gli inglesi sono pronti a tornare alla carica per portare l’ex Villarreal in Inghilterra.

Mentre il centrocampista algerino non avrebbe ancora aperto alla cessione in Arabia Saudita. Di recente, Ismael Bennacer sarebbe finito nel mirino dell’Al-Ittihad. Tuttavia, l’ex Empoli si sarebbe preso del tempo prima di sciogliere le riserve sul suo futuro. Situazione simile o quasi per il centrocampista francese, Yacine Adli.

L’ex Bordeaux, dopo il prestito alla Fiorentina, sta riflettendo attentamente sulla sua prossima destinazione. Nel frattempo, sta continuando ad allenarsi con il Milan Futuro. Il francese avrebbe sul tavolo l’offerta del Sassuolo, ma anche proposta da club sauditi e qatarioti.