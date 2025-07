Il Milan ha deciso: sarà lui l’erede di Theo

Il Milan ha fatto una scelta molto chiara sull’erede di Theo Hernandez: Igli Tare si è fiondato sul terzino della Premier League.

Dopo l’addio di Theo Hernandez, trasferitosi alla corte dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, è rimasto il solo Bartesaghi a disposizione di Allegri per la corsia sinistra. In questi giorni, il Milan ha tentato di portare in rossonero Archie Brown per colmare il vuoto creato dalla cessione del francese. Il giovane terzino, però, ha preferito approdare in Turchia, cedendo alle avance del Fenerbahce di José Mourinho. Ora, il Milan avrebbe puntato i riflettori su un profilo della Premier League per risolvere i problemi sulla fascia sinistra.

Il Milan sbircia in casa del Brighton: l’ultima idea di Tare

Igli Tare non lascia nulla al caso e continua a valutare molteplici profili per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, corrispondente di GiveMeSport, la società rossonera avrebbe manifestato un certo interesse per Pervis Estupinan, terzino sinistro del Brighton. Sarebbe questa l’ultima idea del Milan per mettere la parola fine all’emergenza a sinistra.

Allegri apprezza molto le qualità del calciatore classe 1998. Tuttavia, la concorrenza per Pervis Estupinan non manca affatto. Per il giocatore, si sarebbe fatto avanti anche il Manchester United. I Red Devils avrebbero già avviato i dialoghi del caso con l’entourage del calciatore, dimostrando grande interesse.

Al contempo, il Brighton avrebbe aperto all’idea di cedere Pervis Estupinan. Una decisione che sarebbe arrivata dopo l’arrivo in Inghilterra di Maxim De Cuyper, costato 20 milioni di euro dal Club Bruges. Nonostante il forte interesse del Manchester United, il Milan non demorde, pronto a giocarsi le proprie carte nella corsa per Estupinan.