Il Milan non molla la presa: pronta una nuova offerta!

Il Milan non ha alcuna voglia di mollare la pista: Igli Tare prepara una nuova offerta per chiudere l’operazione.

Una delle priorità del Milan in questa finestra di mercato resta quella di consegnare a mister Massimiliano Allegri un nuovo terzino destro. La società rossonera sta lavorando intensamente per garantire al tecnico di Livorno un innesto di livello, così da mettere fine all’emergenza sulla fascia destra. In quella zona di campo Allegri può contare sul solo Terracciano. Un giocatore che, tra l’altro, è anch’egli sul mercato, non essendo stato ritenuto un elemento centrale del progetto. Il Milan continua ad avere in testa un nome per la fascia destra ed è quello di Guela Doué.

Il Milan va in pressing per Doué: pronta una nuova offerta

Continua ad esserci il nome di Guela Doué, terzino destro dello Strasburgo, al primo posto delle scelte di mercato del Milan per la fascia destra. Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Marco Guidi, la trattativa tra il club rossonero e la società francese potrebbe intensificarsi in queste ore. Pur di arrivare al giocatore classe 2002, il Milan sarebbe disposto a venire incontro alle richieste economiche dello Strasburgo.

La compagine lombarda, infatti, avrebbe intenzione di presentare una nuova offerta al club francese. L’idea del ds Tare sarebbe quella di assottigliare la distanza con una proposta da 23 milioni di euro. Il nuovo tentativo rossonero, però, potrebbe non bastare, dato che lo Strasburgo chiede almeno 25 milioni di euro. Agenti e intermediari sarebbero al lavoro per agevolare l’operazione e spingere Guela Doué al Milan.

Intanto, Doué nella giornata di ieri non ha preso parte all’amichevole in Turchia contro il Galatasaray. Un’esclusione che non è stata ufficialmente motivata dallo Strasburgo. Il giocatore non è infortunato e quindi la decisione di lasciarlo ai box o è legata ad una scelta tecnica o ad una mossa conservativa in vista di una eventuale cessione.