Il Milan non molla la presa: Tare farà un ultimo tentativo per il giovane terzino

Il Milan continua ad insistere per il giovane terzino: Igli Tare farà un ultimo tentativo prima di cambiare obiettivo.

L’obiettivo numero uno in casa Milan è ormai chiaro da diverso tempo: acquisire minimo due nuovi terzini. Dopo gli addii di Theo, Walker e Florenzi, il club rossonero ha bisogno di rinforzi sugli esterni. L’idea sarebbe quella di colmare il vuoto prima dell’inizio della tournée estiva. Un compito arduo per Igli Tare, che in queste ore tenterà un ultimo assalto per un giovane terzino.

Tare non molla: ultimo tentativo per il promettente terzino

Nelle prossime ore, il ds del Milan, Igli Tare farà un ultimo tentativo per cercare di arrivare a Guéla Doué. A confermarlo è stato l’esperto di mercato Luca Marchetti attraverso il suo editoriale per tuttomercatoweb.com: “Il Milan attende ufficialità per Pietro Terracciano: visite mediche e firma in programma, con Sportiello che invece andrà all’Atalanta. Sul fronte terzini resta vivo il nome di Guéla Doué: si farà un ultimo tentativo prima di virare definitivamente su Pubill dell’Almeria: il club francese però contiuna a chiedere 25 milioni, mentre per la fascia sinistra resta in listino Zinchenko”.

Lo Strasburgo sin qui ha rispedito al mittente le offerte del Milan per Doué, ritenendole non congrue al valore del calciatore. Lo Strasburgo pretende circa 25 milioni, mentre il Diavolo sarebbe arrivato a malapena a quota 18. Igli Tare proverà ad alzare ulteriormente il tiro a stretto giro, con l’auspicio di strappare l’ok da parte del club francese. Nel frattempo, il Milan si muove anche sul fronte cessioni. Stamani, la società rossonera ha formalizzato il trasferimento a titolo definitivo alla Cremonese del portiere Lapo Nava.