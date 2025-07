Il Milan non molla la presa: Tare lo vuole in rossonero!

Igli Tare continua a premere il piede sull’acceleratore per l’attaccante: il ds del Milan vuole portarlo in rossonero a tutti i costi.

Uno degli obiettivi primari del Milan in questa finestra di mercato è quella di mettere nelle mani di Allegri un nuovo attaccante. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, ha messo al vaglio diversi profili per potenziare il reparto offensivo. Nei discorsi continua ad esserci uno dei pallini di mercato che più intriga la società.

Il Milan non molla la presa: Tare lo vuole in maglia rossonera

Uno dei nomi che Igli Tare starebbe continuando a seguire con una certa attenzione è quello di Federico Chiesa. L’ex Juventus, di fatto, sarebbe ancora una dei primissimi su cui il Milan sta ragionando per aumentare i giri del motore del reparto avanzato. Quella rossonera semtbra essere proprio una delle destinazioni più gradite dall’attaccante classe 1997, stando a quanto affermato da Nicolò Schira.

In questa corsa, però, il Milan non è solo. Secondo ‘Calciomercato.com’, sulle tracce dell’attaccante italiano ci sarebbero anche Roma, Napoli e Atalanta. Il club rossonero, così come gli altri suddetti club della Serie A, si è fatto avanti in modo concreto, manifestando il proprio interesse sotto forma di offerta. Federico Chiesa sta riflettendo attentamente sul suo futuro, consapevole di essere totalmente fuori dai piani del Liverpool. Non a caso, Arne Slot lo ha escluso dalla tournée asiatica con il resto della squadra.

Chiesa punta al ritorno in Serie A: la volontà è chiara

Dopo appena una stagione, i Reds hanno deciso di mettere il giocatore italiano sul mercato. L’ultima annata di Federico Chiesa, nonché la prima in Premier League, è stata complicatissima. L’attaccante non è riuscito ad ambientarsi e a ritagliarsi il giusto spazio, complici anche i continui problemi fisici. L’ex Fiorentina, arrivato a Liverpool la scorsa estate dalla Juventus per circa 12 milioni, ha collezionato appena 14 presenze, 2 gol 2 assist.

Ora, Federico Chiesa vuole ritrovare se stesso e lo smalto di un tempo, facendo ritorno in Serie A. La volontà del calciatore è quella, non ci sono dubbi. L’ex Fiorentina vuole tornare in Italia anche per rientrare nel giro della Nazionale in vista dei Mondiali, tanto è vero che avrebbe rifiutato l’offerta del Fenerbahce di Mourinho. I Reds valutano l’attaccante italiano intorno ai 15 milioni di euro, un prezzo più che accessibile per il Milan. Resta, però, il nodo ingaggio: il giocatore percepisce uno stipendio da 7 milioni a stagione. A far riflettere la dirigenza rossonera sarebbe anche una cartella clinica piena di infortuni.