Il Milan riapre la pista per il bomber da 40 milioni: nuovi contatti con gli agenti

È tornato di moda un nome in particolare in casa Milan: i rossoneri hanno avviato i contatti con gli agenti del bomber da 40 milioni.

Regalare a mister Massimiliano Allegri un nuovo attaccante è una delle priorità massime del Milan. Al momento, il tecnico può contare solamente su Santiago Gimenez come centravanti. Quindi, appare evidente che la società rossonera dovrà risolvere quanto prima la situazione, portando ai piedi della Madonnina un nuovo bomber. Per sbrogliare il nodo nuovo attaccante, il Milan sarebbe ritornato sulla pista che porta al goleador da 40 milioni di euro: Tare avrebbe avviato i contatti con gli agenti.

Il Milan torna sul bomber della Ligue 1: Tare si sta muovendo

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Sacha Tavolieri, il Milan sarebbe ritornato sulle tracce di Gonçalo Ramos. La società rossonera starebbe valutando attentamente il primo dell’attaccante portoghese del PSG, considerandolo come la prima scelta per rinforzare il reparto avanzato.

Il Milan avrebbe avviato i primi contatti con gli agenti del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Il Paris Saint-Germain valuta il bomber classe 2001 intorno ai 40 milioni di euro. Il club rossonero, però, non sarebbe intenzionato ad andare oltre la soglia dei 30 milioni. Nonostante la distanza tra i due club, Tare sarebbe fiducioso per la riuscita dell’affare. Quello che potrebbe spingere Gonçalo Ramos verso il Milan è legata al fatto che Luis Enrique non lo considera una prima scelta in attacco.

Il PSG ha tanta qualità in avanti ed il centravanti portoghese è dietro nelle gerarchie rispetto ad altri. Lo dimostrano i numeri: il calciatore portoghese ha giocato 1.811 minuti in 46 presenze nella scorsa stagione, totalizzando una media di appena 39 minuti a partita. Seppur lo spazio per lui si stato poco, nella precedente annata ha messo a segno 19 gol e 6 assist.

Il Milan tiene gli occhi puntati anche in Premier: Tare guarda in casa Manchester United

Non solo Gonçalo Ramos, il Milan sta tenendo sottocchio diversi profili per rinforzare il proprio attacco. Nella lista ci sarebbe finito anche un ex bomber della Serie A: Rasmus Hojlund. Il centravanti danese avrebbe suscitato un certo interesse nella società rossonera, che starebbe realmente valutando la possibilità di riportare il classe 2003 in Italia.

Rasmus Hojlund ha già giocato in Serie A, dimostrando il suo potenziale con la maglia dell’Atalanta. Le sue performance con la Dea, di fatto, gli hanno permesso di guadagnarsi una chance al Manchester United. Il calciatore danese sarebbe stato proposto ai rossoneri, che starebbero riflettendo sull’acquisto in prestito con diritto di riscatto.