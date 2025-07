Il Milan tenta il colpaccio: Tare si fionda sul top player della Premier

Dell’Inghilterra sono certi: il Milan piomba sul top player della Premier League. Il ds Igli Tare fa sul serio!

In casa Milan si sta discutendo molto su quale nuovo attaccante mettere nelle mani di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. La cosa certa è che il club rossonero ha bisogno di almeno un’altra figura in attacco, avendo attualmente il solo Santiago Gimenez come centravanti di ruolo. Per risolvere la questione, Igli Tare sarebbe piombato su un top player della Premier League.

Il Milan si fionda sul bomber brasiliano: Tare fa sul serio

Il Milan è a caccia di un attaccante. Il primo nome della lista sarebbe quello di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus. Ai rossoneri, però, non mancano le alternative: Tare avrebbe messo nel mirino Nikola Kistovic del Lecce e Gonçalo Ramos del PSG. Tra le ultime idee di mercato, sarebbe tornato in auge un altro nome tra le file della dirigenza lombarda.

Dall’Inghilterra non hanno dubbi: il Milan sarebbe tornato a seguire il top player della Premier League. Secondo quanto riportato da ‘Caught Offside’, la società rossonera si starebbe nuovamente mostrando interessata a Gabriel Jesus, attaccante classe 1997 in uscita dall’Arsenal. I Gunners vorrebbero sui 32 milioni di euro per lasciare il cartellino del calciatore brasiliano.

Il Milan starebbe seguendo Gabriel Jesus da diverse sessioni di mercato. Il profilo dell’ex Manchester City è sempre piaciuto alla dirigenza rossonera. La concorrenza, però, non manca. L’attaccante brasiliano sarebbe finito anche nei discorsi di mercato di Inter, Newcastle United e Tottenham.