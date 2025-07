Il saluto emozionante di Rafael Leao a Theo Hernandez: messaggio emozionante

Il 10 rossonero ha salutato sul suo profilo Instagram l’ormai ex compagno al Milan, il messaggio è strappalacrime

Rafael Leao e Theo Hernandez hanno condiviso la fascia sinistra del Milan dalla stagione 2019/20, collezionando prestazioni memorabili. Quando si passa così tanto tempo insieme e inoltre si diventa, insieme, le stelle della squadra può crearsi un rapporto umano e questa ne è la dimostrazione. Prima di compagni, Rafa e Theo sono veri amici, quasi fratelli e il saluto di Leao è per cuori forti.

Il messaggio del portoghese graffia il cuore

Il lungo post sul profilo Instagram dell’ala rossonera segna la fine del rapporto tra Milan ed Hernandez, ma non di quello tra i due fuoriclasse. “In bocca al lupo per il tuo nuovo percorso. Come sempre farò il tifo per te e per noi!”. Chiude così il messaggio, Leao, che lascia intendere che nonostante non giocheranno più sotto la stessa bandiera il supporto e l’amicizia rimarranno.

“Non doveva finire così, ma la vita è piena di sfide.”

Il portoghese lascia trapelare anche un po‘ di frustrazione nel suo messaggio, ma lascia poi spazio alla speranza ed ai ricordi con il suo miglior compagno. Dall’anno dell’esordio, allo scudetto, fino ai malcontenti con Fonseca e quel Cooling Break famoso dell’olimpico, in cui insieme si appartarono senza recarsi in panchina.

“Fratello mio, compagno di tante battaglie, insieme abbiamo attraversato momenti belli e brutti, ma è stato un piacere poter condividere lo spogliatoio e il campo con te, fratello mio.”

La bellezza dei rapporti umani

Siamo spesso abituati a vedere i calciatori come creature a noi lontane, fatte di una formula chimica diversa dalla nostra. In realtà, questo nostro pensiero, è del tutto errato, i giocatori sono esseri umani, con una famiglia e degli amici. Quasi chiunque abbia calcio ha legato con un compagno di spogliatoio divenuto poi amico di una vita intera e questo post ci aiuta a ricordare che anche tra i professionisti possono crearsi legami indelebili

“Mi mancherai tantissimo perché nel corso degli anni sei diventato una persona importante per me.”

Theo Hernandez che a breve lascerà il Milan, direzione Al-Hilal, lascerà a Milano una legacy indimenticabile, ma anche un grande compagno, amico e fratello. Chissà magari un giorno si ritroveranno di nuovo insieme infuocando le fasce sinistre di mezzo mondo.