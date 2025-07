“Il suo calcio mi fa schifo”, l’ex Milan attacca pesantemente Allegri

L’ex calciatore del Milan torna all’attacco: dichiarazioni durissime contro mister Massimiliano Allegri.

Dopo la stagione disastrata, il Milan ha deciso di affidarsi nelle mani di mister Massimiliano Allegri per tornare sulle cresta dell’onda della Serie A. Il tecnico di Livorno, però, continua ad essere un elemento divisivo tra tifosi e addetti ai lavori. Il suo modo di giocare, basato più sul risultato che sull’estetica, resta elemento di grande discussione. La filosofia di Max non piace a tanti, tra questi c’è anche un ex Milan. La vecchia conoscenza del mondo Milan è tornato a farsi sentire, pungendo Allegri con delle dichiarazioni al vetriolo.

L’ex Milan attacca Allegri: “Il suo calcio mi fa cagare”

L’ex Milan che è andato all’attacco di Allegri è Antonio Cassano. Fanta Antonio, tramite l’ultima puntata di Viva El Futbol, ha criticato pesantemente la filosofia di gioco del tecnico toscano, usando parole forti: “Quando sono stato allenato da lui ero contento, ma a me non mi si doveva rompere il ca***. Lui diceva: “Si gioca 4-3-1-2 e vai in campo e fate quello che volete” e per me era perfetto. Non ho mai avuto problema con lui, anche quando ho smesso si rideva e si scherzava”.

Cassano ha poi aggiunto: “Quando poi ho iniziato a fare questo lavoro: devo essere credibile e dire il mio pensiero. A me piace vedere qualcosa di bello, avere sempre la palla e creare tante occasioni da gol. A me di vincere il trofeo non me ne frega niente: mi piace dare spettacolo. Siccome da Allegri non ho mai visto questo, non è che perché avevo un buon rapporto da giocatore gli devo andare dietro”.

In seguito, Cassano ha rincarato la dose: “Il suo calcio mi fa cagare. Per lui la cosa fondamentale è il risultato, fa un calcio datato. Gioca alla carlona e non mi piace. Mi ricordo quando mise Pjanic davanti alla difesa e gli dissi “grande intuizione”, ma a me vedere le squadre come le allena allegri non mi piace. Se lo dico non mi parli più? E cosa vuoi che me ne freghi a me? Vivo bene lo stesso”.