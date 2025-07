Jashari Milan, la trattativa dell’estate prosegue: il Club Brugge ha preso una decisione

Una situazione paradossale ed il Milan deve fare i conti con una vera e propria battaglia di nervi per arrivare a Jashari.

Il mercato del Milan è legato inesorabilmente al talento svizzero Ardon Jashari, pallino principale di Massimiliano Allegri e di Igli Tare per il futuro del club e in vista della prossima stagione. Una trattativa che dura da mesi e ora arrivano nuovi interessanti aggiornamenti sul giocatore che intanto oggi ha lasciato il Belgio per partecipare al matrimonio del fratello.

Una situazione particolare quella di Jashari che spinge per l’approdo al Milan ma al momento la società rossonera ed il Bruges faticano a trovare un accordo. Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto nel corso del suo podcast ed ha spiegato la situazione, chiarendo cosa ha offerto il Milan e cosa vuole effettivamente il club belga.

Il Bruges ha rifiutato un’offerta ‘storica’, Milan in attesa

Come riporta il giornalista Matteo Moretto il Milan ha presentato un’offerta da 33.5 milioni di euro più bonus con un paio di bonus davvero facili e quindi si tratta di un’offerta da oltre 35 milioni. Tare ha confermato alla Gazzetta dello Sport che non vuole spingersi oltre e quindi ora il Milan attende novità dal Belgio.

Per adesso tutti i media belgi parlano di un no del Bruges che rifiuterebbe un’offerta storica, la più alta (o comunque tra le più alte) per un giocatore del campionato belga. Il giornalista belga Van Avermaet ha confermato infatti: “Il Bruges ritiene insufficiente l’offerta per Jashari”, confermando con il club vuole ancora 40 milioni di euro.