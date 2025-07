Krstovic, scelta fatta tra Milan e Juventus: le cifre del colpo

Il calciomercato in Serie A vede tra i protagonisti Nikola Krstovic, centravanti tra le idee da tempo sia del Milan che della Juventus.

Stando a ciò che informano da TMW, la scelta sarebbe stata presa in merito al futuro del centravanti montenegrino.

Dopo quanto fatto nel biennio a Lecce, il valore di calciomercato dell’ex centravanti della Stella Rossa è aumentato e non poco. Arrivato per poco meno di 4 milioni di euro sarà a cifre totalmente diverse che compirà il grande salto, giocando nel 2026 in uno dei club che competerà per le alte posizioni di classifica.

Calciomercato: colpo Krstovic in Serie A, dove giocherà il montenegrino

Il Milan ha ceduto Camarda al Lecce, vedendo il giovane fuoriclasse dei rossoneri come uno dei candidati per un posto da titolare in Salento. Nell’attacco di Eusebio Di Francesco ci sarà spazio per il giovane attaccante del Milan, anche perché Nikola Krstovic saluterà il Lecce.

Pare aver scelto lui, come fa sapere la stessa fonte, di salutare il club pugliese, per accasarsi in un top club d’Italia. Sulle tracce del montenegrino pare esserci stato anche il Napoli, prima della virata totale che ha portato a Lorenzo Lucca che, a poco a poco, si appresta a diventare il nuovo bomber titolare al posto di Lukaku per il futuro.

Per quanto riguarda Krstovic, quindi, è corsa a due tra Juventus e Milan e la scelta pare sia stata fatta. È per uno dei due club che giocherà nel 2025/2026.

Krstovic indosserà la maglia numero nove: futuro in Serie A

Nikola Krstovic indosserà probabilmente la maglia numero nove a prescindere da dove giocherà, se alla Juventus o al Milan. Per quanto riguarda i rossoneri, senza coppe europee, il futuro potrebbe riguardarlo come titolare al posto del Bebote Gimenez, che ha convinto solo parzialmente Allegri in questa prima parte di esperienza in rossonero. Meno probabile un ruolo da titolare alla Juve che, separandosi da Vlahovic, cerca un’alternativa in avanti oltre David, già preso.

Per circa 20-25 milioni di euro il Milan può chiudere il colpo Krstovic, attaccante che saluterebbe il club che lotta per la promozione, andando a rinforzare quello che è il reparto offensivo dei rossoneri, in vista di una stagione che i tifosi milanisti vorranno vedere come protagonisti per quanto riguarda l’annata appena conclusa e deludente che vogliono vedere messa alle spalle. Il peso dell’attacco del Milan potrebbe passare da Nikola Krstovic, centravanti pronto al grande salto.