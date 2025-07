Leoni, è beffa Milan: arriva l’annuncio sull’Inter

Giovanni Leoni, conferme da New York: l’Inter spinge, ma occhio a Milan e Liverpool.

Le parole di Javier Zanetti, arrivate direttamente da New York, non lasciano spazio a interpretazioni: Giovanni Leoni è uno degli obiettivi reali per il futuro dell’Inter.

Il difensore classe 2006 del Parma sta rapidamente scalando le gerarchie dei talenti più seguiti del panorama europeo, e i nerazzurri vogliono giocarsi le proprie carte.

Leoni-Inter, annuncio in diretta

“È un giovane molto interessante – ha dichiarato Zanetti a Sport Mediaset – Vediamo se ci sarà la possibilità. Ma adesso dobbiamo concentrarci sul costruire un gruppo che possa competere in tutte le competizioni”.

Una presa di posizione chiara, che arriva mentre il giocatore è al centro di un triangolo di mercato tra Inter, Milan e Liverpool. I rossoneri lo seguono da tempo e avevano provato a inserirsi nei dialoghi col Parma, ma prima devono cedere (con Thiaw in uscita).

L’Inter, dal canto suo, è pronta a muoversi concretamente, ma solo dopo aver definito alcune uscite, tra cui quella possibile di Bisseck, forte della clausola da 120 milioni valida per l’estero.

Nel frattempo, il Liverpool osserva e si tiene informato: Leoni è molto apprezzato per la sua maturità in fase difensiva, la fisicità e la capacità di impostare, qualità che lo rendono appetibile anche in Premier League.

La valutazione che il Parma fa del giocatore è alta: oltre 30 milioni di euro, e per ora nessuno ha presentato un’offerta ufficiale. Ma con la seconda metà di luglio alle porte e il raduno delle squadre imminente, i contatti potrebbero intensificarsi a breve.

In questa corsa, l’Inter ha il vantaggio del lavoro fatto sotto traccia e del legame diretto con l’entourage, ma dovrà presto trasformare l’interesse in proposta concreta. Il Milan non può che osservare.