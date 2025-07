L’ex Milan pressa Tare: “È un colpo da fare subito”

L’ex Milan manda un chiaro messaggio al direttore sportivo Igli Tare: la gloria rossonera consiglia l’acquisto del bomber.

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, si sta muovendo con insistendo per garantire a mister Max Allegri dei giocatori funzionali alla sua idea di gioco. Tra i principali obiettivi di mercato, c’è anche l’acquisto di un nuovo centravanti. In merito, si è espresso un ex calciatore rossonero, sollecitando il Milan ad investire su un bomber preciso.

L’ex Milan consiglia Tare: “È da prendere subito”

Dejan Savicevic ha fatto il nome di Dusan Vlahovic nel corso della sua intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. La leggenda rossonera ha consigliato l’attaccante serbo al Milan, sollecitando Tare a mandare in porto l’operazione: “Vlahovic mi piace, lo conosco: è giovane, ha 25 anni, forte, ha senso del gol, ha notevoli margini di miglioramento. Aveva fatto cose molto buone con la Fiorentina e anche, mi pare, con Allegri alla Juve. Spero che il Milan lo prenda, per lui e per Allegri”.

Dusan Vlahovic è un nome che scalda molto in casa Milan. La società rossonera, anche per volere di Allegri, lo avrebbe inserito tra i primi nomi per rinforzare l’attacco. Resta, però, il nodo ingaggio: il classe 2000 percepisce uno stipendio da 12 milioni di euro. Per vestire rossonero, il centravanti serbo dovrebbe rinunciare ad una buona parte del proprio ingaggio.

Il Milan, infatti, sarebbe disposto ad arrivare al massimo sui 6 milioni annui. Considerato il contratto in scadenza nel 2026 ed i rapporti inaspriti tra il serbo e la Juventus, la società rossonera potrebbe sborsare solamente 20/25 milioni di euro per mettere a segno l’operazione.