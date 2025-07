L’ex Milan si sbilancia: “Allegri farà benissimo”

L’ex calciatore del Milan confida nelle qualità di Massimiliano Allegri: quanti elogi per l’esperto tecnico di Livorno.

Tra tifosi e addetti ai lavori si respira ottimismo per il nuovo mandato di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. In molti credono vivamente che la società rossonera abbia puntato sull’uomo giusto con cui risollevare le proprie sorti per rilanciarsi nei piani alti della Serie A. Dello stesso parere è l’ex Milan, Alexandre Pato.

Pato si fida di Allegri: l’ex rossonero è sicuro

Per la tournée tra Asia e Pacifico, il Milan ha portato con sé anche Alexandre Pato. L’ex rossonero è partito insieme al club rossonero per rappresentare il logo del Diavolo in eventi commerciali e con i tifosi. Insieme al Papero, anche il connazionale Serginho. Stamani, Alexandre Pato ha parlato del suo amato Milan ai microfoni di Sky Sport.

Prima dell’amichevole tra Milan e Arsenal a Singapore, l’ex rossonero ha rilasciato qualche dichiarazione, dicendo la sua anche sul ritorno di Massimiliano Allegri: “In questo momento è quello di cui il Milan ha bisogno. È uno che ha vinto, conosce molto bene il Milan: sono sicuro che riuscirà a mettere quello che i giocatori hanno bisogno dentro al campo, il 100%. Sono davvero contento che lui sia qui. Scudetto? Sarebbe perfetto. Difficile ma non vedo l’ora che inizi, già lo vedo come va in giro e come lo guardano i giocatori. Sono sicuro che farà benissimo”.