Liberali e non solo: poker di cessioni in casa Milan, decolla il mercato

L’obiettivo prioritario in questo momento in casa Milan è liberare la squadra e cedere i giocatori non utili alla squadra rossonera.

Il diktat del mercato rossonero in questo momento è ben chiaro, la società lavora in primo luogo alle uscite e a sacrificare quei giocatori che non sono utili alla causa. Il Milan non giocherà le coppe il prossimo anno e quindi il club in questo momento ha troppi giocatori, per fare qualche acquisto deve prima vendere e ci sono alcuni giocatori ormai in lista di sbarco.

Nel corso del suo podcast il giornalista Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato del Milan ed ha svelato – insieme a Matteo Moretto – di alcuni giocatori ormai in uscita. In primo luogo c’è Mattia Liberali, giovane e talentuoso trequartista del club rossonero che vede ormai il suo futuro in uscita e che potrebbe salutare a titolo definitivo.

Addio Milan, Tare ascolta tutte le offerte

Come sottolineato dal giornalista Fabrizio Romano su Liberali c’è il Parma (occhio ad un possibile inserimento nella trattativa per Leoni) ma non solo e il trequartista del Milan piace molto anche a Cagliari, Empoli e Venezia. A decidere sarà il club insieme al giocatore e si valuta quale potrebbe essere l’opzione migliore per il suo futuro.

Chi ormai non sono nei progetti del club sono Pobega ed Adli, giocatori richiesti dal Sassuolo e la stessa cosa vale per Colombo, anch’egli in uscita dal Milan. Insomma si lavora alle uscite ed il club rossonero ha le idee chiare sulle cessioni.