Liverpool-Milan, due rossoneri convincono: ora possono restare

Nella seconda amichevole estiva, il Milan si impone sul Liverpool per 4 a 2: i rossoneri convincono, in particolare due giocatori della rosa.

Dopo la prima amichevole persa ai tempi regolamentari contro l’Arsenal, il Milan scende in campo nella seconda amichevole di questa tournée asiatica, questa volta contro il Liverpool, campione d’Inghilterra in carica: le due squadre si sono affrontate nello stadio di Hong Kong, con i rossoneri che si sono imposti con il risultato di 4 a 2. Decisive le reti di Leao, nella prima frazione di gioco, e di Loftus-Cheek e la doppietta di Okafor nella seconda frazione. Una prova che ha convinto il nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, con il Milan che è andato vicino al gol in più occasioni, soprattutto grazie alla velocità del portoghese là in attacco.

Milan, Allegri è convinto: i due rossoneri possono rimanere

Alle ore 13:30 italiane è andata in scena la seconda amichevole del Milan di questo tour estivo, in terra asiatica: contro il Liverpool, la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha convinto parecchio, imponendosi per 4 a 2. In particolare, due giocatori hanno continuo il nuovo tecnico rossonero e ora possono rimanere a Milano: Ruben Loftus-Cheek e Alexis Saelemaekers.

Il centrocampista inglese nella passata stagione è rimasto lontano dal terreno di gioco per parecchie partite a causa di numerosi problemi fisici, ma in questa preparazione vuole convincere il tecnico, con l’obiettivo di rimanere al Milan. L’esterno belga invece, che nelle ultime due stagioni ha giocato prima al Bologna e poi alla Roma, ha come obiettivo quello di rimanere a giocare con la maglia rossonera, dopo aver vinto lo scudetto ormai due stagioni fa.

Le prestazioni in queste prime uscite stagionali sono fondamentali per convincere Allegri e il suo staff alla loro permanenza, e nell’amichevole contro il Liverpool ci sono riusciti benissimi, con Loftus-Cheek autore del secondo gol rossonero.

Durante il match contro i Red Devils, anche il nuovo acquisto del Milan ha avuto la possibilità di debuttare con la maglia rossonera: si parla di Pervis Estupiñán, arrivato pochi giorni fa alla corte rossonera, direttamente in ritiro con i nuovi compagni. Allegri deve ancora lavorare molto, ma i primi risultati del lavoro si iniziano a vedere, soprattutto in fase offensiva.