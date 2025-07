“Meglio di Gimenez”: Milan, la critica in diretta fa discutere

L’ex calciatore si è espresso riguardo l’attaccante rossonero: le parole sono tutt’altro che positive

Durante la trasmissione Maracaná, Michelangelo Rampulla, ex portiere tra le altre della Juventus ha parlato di svariati argomenti. Nel suo intervento ha lanciato una provocazione riguardo l’attaccante messicano arrivato a gennaio a Milano.

“Tutta la vita lui piuttosto che Gimenez”

L’ex giocatore ha parlato di come il calcio italiano tenda ad acquisire calciatori esteri strapagando i cartellini, prendendo come esempio l’operazione che ha portato Santi alla corte rossonera. “Il discorso è che questi ragazzi sono pagati come fuoriclasse, poi sono dei buoni giocatori…”. Rampulla ha poi continuato parlando di come ci siano tanti talenti italiani spesso trascurati dalle big.

“Vedo tanti nomi, pochi italiani. Dobbiamo farli giocare questi ragazzi. Meglio Pinamonti di Gimenez, ma tutta la vita.”

Parole forti, che lasciano però trapelare un messaggio importante. Facciamo giocare i nostri ragazzi, è il sunto del discorso fatto dall’ex Juve, prendendo come esempio Andrea Pinamonti, considerandolo migliore rispetto a Gimenez. Certamente l’attaccante messicano arrivato dal Feyenoord è un profilo interessante per il futuro rossonero, ma Pinamonti farebbe davvero meglio di lui?

Proviamo a confrontare i due profili: Gimenez ha due anni in meno rispetto al giocatore cresciuto nel vivaio dell’inter. Pinamonti nella passata stagione ha realizzato 10 goal, Santiago 22 tra Feyenoord e Milan, ma in Serie A Gimenez ne ha segnati 5 in metà stagione, idealmente lo stesso rendimento di Andrea Pinamonti, ma questo non deve indurre a effettuare paragoni.

Tempo al tempo… per entrambi

Ci abbiamo provato, ma la realtà è che si tratta di due profili totalmente diversi, nonostante si parli sempre di due attaccanti. Pinamonti è italiano e cresciuto nel settore giovanile di una squadra di Serie A, da quando è minorenne ha contatti diretti con la massima serie italiana, mentre Gimenez si è affacciato al calcio tricolore solo qualche mese fa.

Arrivato ai 26 anni, Andrea Pinamonti, dopo aver raggiunto il 50esimo gol in Serie A, meriterebbe con ogni probabilità una chance nel roster di una big. Questo però non deve pesare come scelta errata per, in questo caso, il Milan che sceglie di puntare su un classe 2001 con all’attivo già 93 gol tra i professionisti. I giovani italiani vanno fatti giocare, ma quando una squadra italiana riesce ad accaparrarsi un prospetto di caratura internazionale, c‘è solo da apprezzare e godersi le gesta, anche se ci vorrà del tempo.