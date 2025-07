Mercato, Jashari si è promesso al Milan: i rossoneri attendono

Ardon Jashari sembra davvero ad un passo dal Milan: il calciatore svizzero sembra intenzionato ad approdare presto in rossonero

Il Milan sembra davvero vicinissimo all’acquisto di un nuovo centrocampista. Da diversi giorni si parla con insistenza di Ardon Jashari, talentuoso calciatore in forza al Club Brugge che ha fatto notare le sue qualità soprattutto nei match europei contro le italiane.

La posizione del calciatore sembra abbastanza chiara: il classe 2002 intende lasciare il Belgio e compiere quel salto necessario ad alzare l’asticella, con il Milan che rappresenterebbe la piazza ideale per il suo percorso di crescita.

Jashari-Milan, ore decisive: gli aggiornamenti sulla trattativa

In casa Milan si aspetta con ansia la scintilla decisiva che possa far sbloccare la trattativa. Ciò che pesa davvero tanto nell’equilibrio delle cose è il volere del calciatore, che vuole soltanto i rossoneri. Come evidenziato da Marco Guidi per La Gazzetta dello Sport, il Milan non era l’unico club interessato al centrocampista svizzero. Su Jashari c’erano anche Borussia Dortmund e alcuni club inglesi, ma la sua scelta è sempre stata quella di legarsi al Diavolo.

Jashari ha anche informato il Club Brugge della sua intenzione di andare via, elemento che potrebbe portare i belgi ad accettare anche piccoli ribassi al prezzo del cartellino. Lo svizzero ha già l’intesa con il Milan sulla base di un contratto quinquennale da 2,8 milioni a stagione. La voglia di giocare a San Siro con la maglia rossonera ha avuto la meglio su tutto: Jashari era stato a Milan nelle vesti da tifoso per una sfida di Champions League contro il Barcellona e da quel momento ha fissato il suo obiettivo, che presto potrà coronare.