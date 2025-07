Mercato, l’ex Torino raggiunge Ricci al Milan: si chiude per 30MLN

Dopo l’affare Ricci, un altro ex Torino e simbolo di quello che è stato l’ormai ex organico dei granata, potrebbe sbarcare al Milan.

Si tratta di uno dei talenti che fa al caso della formazione allenata da Allegri e che in passato, risultava essere tra le idee proprio per il progetto che aveva in piedi la Juventus. Il giocatore, infatti, interessava allo stesso tecnico livornese quando a Torino era sul trampolino di lancio uno dei talenti più interessanti proprio in casa granata.

Si tratta di uno del talenti in fuga dalla Serie A e che, dopo il percorso di crescita fatto prima alle giovanili e poi in Prima Squadra al Torino, ha visto la crescita esponenziale del terzino a tutta fascia e che, all’occorrenza, sa anche giocare come centrale di difesa, specie se in un reparto a tre. Un acquisto che, per 30 milioni, potrebbe fare al caso del Milan che coinvolto in quelle che sono le scelte per il ruolo di esterno sia a destra che a sinistra, troverebbe proprio in lui quello che è l’affare giusto per arricchire il livello tecnico della formazione titolare dei rossoneri.

Calciomercato Milan: colpo da 30 milioni, è l’ex Torino

Il colpo da 30 milioni di euro a sorpresa e per il Milan è una delle alternative che starebbe valutando Igli Tare per il ruolo di terzino a tutta fascia.

Si tratta infatti, al momento, di una sola e semplice alternativa per quanto riguarda la possibilità di vedere l’ex giocatore del Torino tornare in Serie A dopo l’esperienza biennale vissuta al Monaco. Con la volontà di tornare a competere ad alti livelli in Serie A, dopo il passato vissuto al club granata, ecco che l’occasione Milan per lui risulta essere intrigante, per la possibilità che ci sarebbe di giocarsi una chance tra le prime della classe.

Per chiudere, serviranno 30 milioni di euro perché il Monaco non mollerà la presa, nonostante le possibili volontà da parte dello stesso Wilfried Singo di tornare in Serie A per giocare col Milan.

La rivelazione sul colpo Singo: “bis” dopo Ricci

Dopo Ricci, un altro giocatore con il quale ha condiviso l’esperienza in granata, può finire al Milan. Si tratta quindi di Singo che, dopo l’avventura al Monaco, potrebbe finire al Milan, tornando ad alti livelli in Serie A nonostante l’annata che i rossoneri vivono senza coppe in questa stagione che sta per cominciare.

A convincere Singo nel tornare in Italia per giocare al Milan, potrebbe infatti essere Allegri, ma non solo. Il Milan “bisserebbe” il colpo dopo Ricci, come hanno fatto sapere nelle ipotesi svelate quest’oggi da Tuttosport, considerando che i due hanno condiviso l’avventura in granata, poco prima che Singo partisse con destinazione Montecarlo.