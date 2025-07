Mercato Milan, Adli in uscita: due club di A monitorano

Yacine Adli si allontana sempre di più dal Milan. Il francese può rimanere in Serie A: due club sulle tracce del calciatore

Le strade di Yacine Adli e del Milan sembrano ormai prossime alla separazione definitiva. Il calciatore, che era entrato stabilmente nelle rotazioni della squadra sotto la guida di Stefano Pioli, era molto apprezzato dal pubblico rossonero per la grinta e lo spirito di abnegazione messi in campo.

La scorsa stagione il francese ha momentaneamente salutato Milano, approdando alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. La sua parentesi in maglia viola è stata positiva, con Adli che sembrava aver trovato finalmente la sua dimensione ideale in cui esprimersi al meglio. Il club toscano ha tuttavia deciso di non esercitare l’opzione di acquisto e il calciatore è dunque tornato al Milan, ma soltanto per il momento.

Adli lascia il Milan, ma non la Serie A: è duello per il francese

Sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, vi era la possibilità di vedere Yacine Adli nuovamente integrato in prima squadra, ma non è andata così. L’allenatore livornese ha infatti deciso di escludere Adli dal progetto tecnico, non convocandolo per il ritiro pre-stagionale e di fatto mettendolo alla porta.

Adesso sia il Milan che il calciatore sono alla ricerca della soluzione ideale per il futuro. Il club vorrebbe monetizzare dalla cessione e il francese vorrebbe trovare una squadra in grado di valorizzarlo appieno mettendolo al centro del progetto. Le ultime indiscrezioni di mercato lasciano immaginare un possibile duello tutto italiano per Adli. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto infatti, Torino e Sassuolo sarebbero fortemente interessati all’acquisto del centrocampista. Il Milan accoglierà eventuali offerte per poi valutare la strada più giusta da intraprendere.