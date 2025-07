Mercato Milan, affare ai dettagli: cessione imminente!

L’operazione in uscita è in via di definizione: il Milan si appresta a mandare in porto una nuova cessione.

Prosegue senza sosta il lavoro sul mercato di Igli Tare. Il ds rossonero sta lavorando in modo assiduo e proficuo per allestire una rosa di tutto rispetto, capace di disputare una stagione da protagonista sotto la guida di mister Massimiliano Allegri.

È inevitabile che per far quadrare il tutto, la società rossonera deve anche venire a capo di alcune situazioni relative al reparto cessioni. Nell’ultimo periodo, il Milan si starebbe concentrando principalmente sul fronte uscite. Infatti, in queste ore, sarebbe stato definito il trasferimento di un esubero rossonero.

L’affare viaggia verso la chiusura: l’esubero saluta il Milan

Secondo quanto riportato da ‘Calciomecato.com’, Tommaso Pobega è pronto a trasferirsi al Bologna. Per il centrocampista classe 1999, attualmente in ritiro con il Milan, si tratta di un ritorno, avendo già indossato la maglia rossoblù nella passata stagione. La sua cessione è ai dettagli, decisiva è stata la volontà dello stesso calciatore. Al suo primo anno in Emilia, Tommaso Pobega ha collezionato 30 presenze, 4 gol e 3 assist.

Consapevole di essere un esubero e del poco spazio che avrebbe avuto restando al Milan, il calciatore ha preferito ritornare a Bologna per ritagliarsi un ruolo centrale. La società emiliana si è garantita le prestazioni del centrocampista classe 1999 in prestito con obbligo di riscatto, fissato sugli 8 milioni di euro.

Tommaso Pobega, di fatto, questa sera non partirà con il Milan per la prima tappa della tournée estiva, in programma a Singapore. L’ex Spezia presto sarà un nuovo giocatore del Bologna, squadra con la quale nella passata stagione ha alzato al cielo una storica Coppa Italia proprio contro il Milan.

Non solo Pobega, altri due rossoneri sono ai saluti

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il Milan starebbe ultimando anche le cessioni di due giovani: Mattia Sandri e Vittorio Magni. Il primo talento, centrocampista classe 2001, sarebbe ad un passo dal trasferimento in Serie C alla corte del Crotone.

Mentre il secondo rossonero, terzino destro classe 2006, sarebbe destinato a vestire la maglia della Juve Stabia, approdando di conseguenza nel campionato di Serie B. Mattia Sandri dovrebbe sbarcare in Calabria a titolo definitivo. Per Vittorio Magni, invece, sarebbe stata decisa la formula del prestito.