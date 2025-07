Mercato Milan, Allegri è sicuro: per l’attacco pensa ad un solo nome

I rossoneri cercano un profilo da inserire nell’attacco insieme a Gimenez: Allegri è sicuro e ha un solo nome come desiderio.

La dirigenza di Via Aldo Rossi continua il proprio lavoro in ottica mercato: mentre la squadra rossonera è al lavoro sotto la guida di Massimiliano Allegri nella tournée asiatica, per preparare la prossima stagione, Igli Tare e la propria squadra continuano a tener monitorato i possibili colpi di mercato in entrata. La priorità assoluta è quella del centrocampista Jashari, per il quale il Milan ha dato un ultimatum al Club Brugge, che da settimane ormai tarda ad accettare l’offerta della società rossonera. Non solo centrocampo, poiché il Milan ha bisogno di completare anche in difesa e in attacco, e proprio per questo reparto Allegri spinge per un attaccante in particolare.

Milan, Allegri ha scelto: Vlahovic con Gimenez

Il reparto offensivo del Milan ha la necessità di essere rinforzato: chi è confermato attualmente è il messicano Santiago Gimenez, arrivato nella scorsa sessione invernale di mercato. Morata è destinato al Como, Abraham è rientrato alla Roma per poi andare al Besiktas, Jovic è ormai un calciatore svincolato e Okafor è destinato a lasciare i rossoneri, nonostante la doppietta in amichevole contro il Liverpool. Il Milan dunque è a caccia di un attaccante e il nome preferito di Allegri è quello di Dusan Vlahovic.

Che ad Allegri piaccia Vlahovic non è una novità, visto che il tecnico toscano lo ha voluto alla Juventus durante la sua avventura in bianconero; e l’attaccante serbo ha un buon rapporto con l’ex tecnico bianconero ed è in fase di rottura con la Juventus, dunque potrebbe seriamente aprire al passaggio in rossonero, anche riducendosi l’ingaggio.

Nelle ultime ore, come confermato da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, ci sono stati ulteriori contatti tra il club e l’entourage del calciatore, per capire come incastrare dal punto di vista economico i vari tasselli. Quello che è certo è che Allegri vuole affiancare Vlahovic a Gimenez, portando al Milan un attacco di tutto rispetto.

Alla chiusura del mercato estivo manca poco più di un mese e in queste settimane tutto può succedere: la Juventus, dal canto suo, può avere l’interesse di liberarsi di Dusan, senza correre il rischio di perderlo a zero il prossimo anno, quando il 30 giugno scadrà il contratto e il giocatore sarà libero di firmare per qualsiasi club.