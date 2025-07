Massimiliano Allegri ha fatto ha richiesta specifica alla società per rinforzare l’attacco: il Milan sta preparando l’affondo.

Manca circa un mese dalla fine del calciomercato ed il Milan ha ancora diverse situazioni da risolvere all’interno della propria rosa. Tra gli obiettivi della società rossonera c’è anche quello di regalare a mister Massimiliano Allegri un nuovo attaccante. Al momento, il tecnico di Livorno può contare sul solo Santiago Gimenez come punta di ruolo. Mister Allegri avrebbe fatto una richiesta specifica per potenziare l’attacco, sollecitando il club ad ingaggiare il bomber della Serie A. Il direttore sportivo, Igli Tare, vuole accontentarlo.

Allegri ha scelto il nuovo bomber: vuole lui

Mister Massimiliano Allegri non avrebbe più dubbi sulla scelta del nuovo bomber. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico di Livorno continua ad insistere per vedere rinforzata la propria rosa con l’acquisto di Dusan Vlahovic. Sarebbe il centravanti serbo il prescelto, il nome numero uno nella lista di mercato del Milan. La situazione è favorevole per i rossoneri, dato che il calciatore è in rottura con la Juventus.

La società bianconera, dopo il mancato accordo per il rinnovo, sta facendo di tutto per liberarsi del centravanti classe 2000. Considerato che Dusan ha un contratto in scadenza nel 2026, la Vecchia Signora non ha alcuna di perderlo a parametro zero. Per l’ex Fiorentina, il club piemontese chiede sui 20/25 milioni di euro. Dusan Vlahovic vive da separato in casa alla Juve, con Comolli che spera di cedere il calciatore al più presto.

L’attaccante serbo avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi al Milan, accettando anche di ridursi il suo attuale ingaggio pur di vestire rossonero. La decurtazione dello stipendio è essenziale per la riuscita dell’operazione, visto che Dusan percepisce 12 milioni a stagione. Il Milan sarebbe venuto incontro al giocatore con un’offerta di ingaggio da 6 milioni a stagione, una cifra che Vlahovic avrebbe accettato. In attesa di capire che piega prenderà al situazione, Tare tiene in caldo il piano B.

Il Milan ha già pronto il piano B: l’alternativa a Vlahovic è il bomber emergente della Serie A

Qualora non si dovesse arrivare ad una fumata bianca per Dusan Vlahovic, il Milan attiverebbe il piano B. Igli Tare avrebbe scelto Nikola Krstovic come alternativa all’attaccante serbo della Juventus. Un nome per cui la società rossonera si sarebbe già mossa non molto tempo fa, presentato alla compagine giallorossa un’offerta da 25 milioni di euro. Una somma che il presidente dei salentini, Saverio Sticchi Damiani, sembra aver rifiutato.

Ora, però, lo scenario è cambiato. Il patron del Lecce, tramite un’intervista a Sky Sport, avrebbe aperto al trasferimento dell’attaccante montenegrino: “Noi gli siamo riconoscenti per quello che ha fatto con noi. Pertanto non intendiamo ostacolarlo nel suo percorso, ma allo stesso tempo anche il club deve essere gratificato. Faremo tutto con equilibrio, ma se resterà mi aspetto che lo faccia con la stessa felicità con cui andrebbe al Real Madrid”.

Quello di Nikola Krstovic è un profilo molto gradito al Milan. Nella passata stagione, il centravanti giallorosso classe 2000 ha messo a segno 12 gol e 5 assist in 38 presenze.