Mercato Milan, annuncio clamoroso: in arrivo un campione d’Europa

Il mercato dei rossoneri è entrato nel vivo e nelle ultime ore arrivano notizie di un possibile colpo che avrebbe del clamoroso

Igli Tare, insieme al resto della dirigenza rossonera, ha il compito di far ripartire il Milan dopo una stagione deludente. Le cessioni di Theo Hernandez e Reijnders si faranno sentire sul camp0, vista l’importanza tecnica di entrambi, ma la società vuole farli rimpiangere il meno possibile. Un mercato intelligente e mirato, quello che si sta studiando a Casa Milan. Nonostante questa filosofia il Diavolo non vuole precludersi la possibilità di accaparrarsi un grande giocatore. Le ultime.

Dalla Francia: Asensio verso il Milan

Marco Asensio ha passato la scorsa stagione suddividendo il lavoro tra PSG ed Aston Villa. Lo spagnolo, che con ogni probabilità non rimarrà a Parigi, vorrebbe, in ottica dell’annata 2025/26, trovare un club di prima fascia in uno dei top 5 campionati europei. Questa mentalità spiega il motivo per il quale, l’ex Real Madrid, non stia volando verso la Turchia, sponda Fenerbahçe, il quale gli aveva offerto un ingaggio da 9 milioni netti. Il Milan non resta seduto a guardare, ma sembrerebbe fare sul serio per Asensio.

Secondo il quotidiano sportivo Sport.fr l’agente del giocatore Jorge Mendes starebbe spingendo il suo assistito verso Milano. Come detto il PSG non vuole confermarlo, l’iberico vuole andarsene ma al momento rifiuta il Fenerbahçe. Questa potrebbe essere la situazione ideale per inserirsi in questa vicenda, per il Milan, ed è proprio ciò che la dirigenza sta valutando. Il PSG chiede, si legge, una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ci sarebbe da sciogliere il nodo ingaggio, ma la trattativa sembrerebbe fattibile.

Un puri campione d’Europa al Milan nel 2025: cosa potrebbe portare Asensio al Milan

Giocatore dalle qualità indiscusse, svariati anni al Real Madrid, dove ha vinto ben 3 volte la coppa dalle grandi orecchie, in cui ha mostrato il meglio di sé. Il trasferimento a Parigi non è stato particolarmente fortunato, difatti con la maglia del PSG non ha mai dato dimostrazione delle sue doti. La scorsa stagione lo ha visto passare in prestito, In Premier League, all’Aston Villa e ora sembrerebbe pronto a rimettersi in gioco, da protagonista in uno dei top 5 campionati europei.

Il Milan trarrebbe solo grossi benefici dall’arrivo di un profilo come quello di Asensio. Qualità, intelligenza calcistica e capacità di creare per sé e per i compagni. I rossoneri sperano di accaparrarselo per provare a dare già fin da ora, un volto diverso alla nuova stagione, che per il futuro sarà fondamentale.