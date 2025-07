Mercato Milan, arriva il terzino: svelate le cifre

Stretta decisiva per il nuovo terzino, il Milan punta a chiudere l’operazione già ad inizio settimana per regalare un nuovo rinforzo difensivo a mister Allegri

Dopo l’affare Brown sfumato sul più bello e la difficoltà ad arrivare a Doué, il Milan sembra ora molto vicino al primo rinforzo di difesa di questa sessione di mercato.

Dopo Samuele Ricci, Pietro Terracciano ed il roboante colpo dalla Liga Luka Modric, il Milan stringe per il suo quarto acquisto. Il nuovo terzino destro arriva dalla Spagna.

Milan, Marc Pubill è la scelta di Igli Tare

Ad un passo dall’Italia già nella scorsa stagione. Marc Pubill è stato già molto vicino all’Atalanta, ma noie fisiche e problemi di varia natura ne avevano compromesso l’approdo. Per questo la dirigenza rossonera ha voluto vederci più chiaro sottoponendo il laterale classe 2003 a test fisici preventivi per verificarne l’affidabilità. Risultato? Secondo la Gazzetta dello Sport, i test sono stati passati con successo, ora serve trovare l’accordo economico con l’Almeria.



Tra i profili messi al vaglio dalla dirigenza del Milan, Marc Pubill è il profilo low-cost più adatto a ricoprire quel posto lasciato vacante da Kyle Walker, non riscattato dopo i sei mesi a Milanello.

Le cifre dell’operazione

Milan e Almeria sono chiamate ora a trovare un accordo economico, l’impressione è che a 15 mln la trattativa potrebbe andare in porto, così da accontentare le richieste economiche del club spagnolo, regalando a mister Allegri un terzino di ruolo, giovane e affidabile. Per Pubill l’anno scorso 36 gettoni in Segunda division spagnola, condite da un gol e quattro assist.