Mercato Milan, clamorosa indiscrezione per l’attacco: c’entra Gimenez

In casa Milan si continua a parlare di calciomercato, in particolare per il reparto offensivo, dove i rossoneri hanno bisogno di rinforzo.

Il Milan continua la sua preparazione nella tournée asiatica in vista della prossima stagione: dopo la prima amichevole con l’Arsenal, per i rossoneri è arrivato il momento di affrontare il Liverpool, altro grande club importante nel palcoscenico europeo. Il nuovo tecnico Massimiliano Allegri ha la possibilità di provare i nuovi interpreti in mezzo al campo, trovando il giusto equilibrio in mezzo al campo, equilibrio che forse troppo spesso nella passata stagione è mancato e ha portato il Milan a terminare all’ottavo posto nella classifica finale della Serie A, fuori da tutte le competizioni europee. L’obiettivo per la prossima stagione è arrivare tra le prime quattro, per ritrovare la Champions League, ma i rossoneri possono togliersi certamente qualche soddisfazione in più, essendo impegnati solo in campionato.

Mercato Milan, caccia all’attaccante: Gimenez pedina di scambio

In casa rossonera, mentre la squadra è al lavoro per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, la dirigenza di Via Aldo Rossi continua il suo lavoro in ottica calciomercato, con quest’ultimo che comincia ad entrare sempre più nel vivo, anche perchè le porte si chiuderanno fra poco più di un mese, quando la stagione sarà già iniziata.

Inutile nasconderlo, il Milan è alla ricerca di un attaccante: Abraham è rientrato dopo il prestito annuale alla Roma, trasferendosi al Besiktas, Jovic è ormai un calciatore svincolato, Camarda è andato in prestito al Lecce e Allegri non vuole tenere Okafor. L’unico numero 9 rimasto attualmente è Gimenez, che deve convincere il nuovo tecnico rossonero.

L’attaccante messicano, che si aggregherà ai compagni nei prossimi giorni, deve essere valutato da Allegri: il Milan lo ha acquistato nella sessione di mercato invernale a titolo definitivo, puntando molto su di lui. Ma il suo nome è al centro di una clamorosa indiscrezione.

Mercato Milan, clamorosa indiscrezione: scambio Gimenez-Kolo Muani

Nelle ultime ore, il quotidiano Repubblica ha riportato una clamorosa indiscrezione, che tale rimane: uno scambio tra Milan e Paris Saint Germain, che vede interessati Gimenez e Kolo Muani. Quest’ultimo non rientra nei piani di Luis Enrique e dopo la stagione in prestito alla Juve sembra essere destinato a lasciare il club francese, con la volontà di continuare a giocare a grandi livelli. Tutto ciò è solo un’indiscrezione, non confermata.