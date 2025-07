Mercato-Milan, dalla Bundesliga arriva la nuova punta: non è Boniface

Altra indiscrezione di mercato legata al futuro centravanti del Milan: Tare continua a guardare in Germania ma non si tratta di Boniface

Sarà un’estate di profondi cambiamenti in casa Milan, dopo una stagione segnata da delusioni sportive e tensioni interne. La rifondazione è già partita: le prime uscite eccellenti sono state quelle di Reijnders e Theo Hernandez. Il terzino francese, dopo anni di grande calcio, si è accasato dal grande nemico Simone Inzaghi, in Arabia Saudita . Diverso il discorso per Tijjani Reijnders: pur avendo offerto un rendimento positivo, l’olandese è stato ceduto per esigenze di bilancio e per generare una plusvalenza utile a finanziare il mercato.

In vista della nuova stagione, il centrocampo sarà rinnovato con l’arrivo di Samuele Ricci, operazione già definita, e con gli obiettivi Luka Modric – atteso a Milano il 4 agosto – e Ardon Jashari, giovane talento svizzero per il quale la trattativa è in fase avanzata. Ma come confermato dal direttore sportivo Igli Tare, il restyling non si fermerà alla mediana. In attacco il club è alla ricerca di un profilo esperto da affiancare a Santiago Gimenez: non un giovane di prospettiva, ma un titolare pronto, in grado di alzare il livello competitivo e stimolare l’attaccante messicano. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano chiaramente questa strategia.

Milan, nel mirino Demirovic dello Stoccarda

Nelle ultime settimane si sono susseguiti un sacco di nome per il ruolo di centravanti del Milan: da Vlahovic a Boniface fino a Nunez e Hojlund. L’identikit tracciato dal Milan è quello di un giocatore con caratteristiche fisiche e tecniche simili a quelle del primo Giroud, con un investimento non superiore ai 25 milioni.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il nome nuovo è quello di Ermedin Demirovic, 27 anni, nato ad Amburgo ma di nazionalità bosniaca. Quindici gol in 34 partite nell’ultimo campionato, il calciatore classe ’98 è attualmente legato al club di Bundesliga da un contratto valido fino al 30 giugno 2028.