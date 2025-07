Mercato Milan, dall’Arabia insistono: super offerta per Bennacer

Ismael Bennacer si avvicina sempre più al trasferimento in Arabia Saudita: in casa Milan è arrivata l’offerta per il centrocampista algerino.

Ismael Bennacer ha nuovamente preparato le valige. Dopo l’esperienza in prestito al Marsiglia, il centrocampista algerino è pronto a lasciare ancora una volta Milano. L’ex Empoli è fuori dal progetto di Massimiliano Allegri e per questo la dirigenza sta insistendo molto per concretizzare al più presto la cessione.

L’idea sarebbe quella di liberarsi definitivamente del cartellino del giocatore, sopratutto alla luce del suo pesante ingaggio (4 milioni a stagione). Tra gli scenari più accreditati c’è l’Arabia Saudita: sul calciatore classe 1997 ci sarebbe il forte pressing di una big della Suadi Pro League.

Bennacer verso l’Arabia: c’è l’offerta

Ismael Bennacer sarebbe un obiettivo concreto dell’Al-Ittihad. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, la società araba starebbe spingendo molto per arrivare a mettere le mani sul centrocampista algerino. Il club saudita, di fatto, sarebbe pronto a mettere sul tavolo circa 12 milioni di euro.

Mentre il giocatore avrebbe ricevuto una proposta di ingaggio da 8/10 milioni per tre anni. L’Al-Ittihad starebbe anche sfruttando la carta N’Golo Kanté: l’ex Chelsea si sarebbe attivato per convivere Bennacer a firmare. Ismael Bennacer non si sarebbe ancora espresso a riguardo, prendendosi del tempo per riflettere sul suo futuro. Al momento, quella araba sarebbe l’unica concreta proposta sul tavolo del centrocampista algerino.

Ci sarebbero stati dei sondaggi dalla Turchia e dalla Russia, ma nulla di così rilevante. Anche il Marsiglia, dopo aver deciso di non esercitare il riscatto, avrebbe fatto un timido tentativo di rinnovare il prestito con il Milan. Proposta respinta dai rossoneri, dato che la dirigenza punta ad un trasferimento a titolo definitivo. La cessione di Ismael Bennacer potrebbe permettere al Diavolo di rilanciare su Ardon Jashari.

Il Milan prepara un’altra cessione: trasferimento all’estero

Il club rossonero è pronto a dire addio anche a Chaka Traorè. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il centrocampista ivoriano è stato escluso anche dal Milan Futuro per il campionato di Serie D. Dopo diversi anni ai piedi della Madonnina, il futuro del calciatore classe 2004 sarebbe all’estero.

Nonostante non abbia brillato affatto nella passata stagione, trascorsa in Serie C con l’Under 23 rossonera, Chaka Traorè resta comunque un elemento che genera curiosità. Sul giovane esterno sinistro si starebbero muovendo alcuni club stranieri.