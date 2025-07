Mercato Milan, doccia gelida per i tifosi: l’affare salta

I rossoneri sembravano ormai essere vicinissimi al giocatore, ma sono spuntati dei nuovi retroscena. Le ultimissime.

Il Milan continua a lavorare sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri una rosa di tutto rispetto, che possa da un lato rilanciare il club e dall’altro regalare un po’ di entusiasmo alla piazza. Dopo la pessima stagione appena conclusa, infatti, c’è aria e voglia di rinnovamento. In più, l’assenza dalle coppe europee consentirà alla squadra di lavorare con l’intera settimana a disposizione quasi sempre. Questo da un lato implicherà il potersi concentrare solo sul campionato, dall’altra ovviamente alza le aspettative verso il campionato stesso.

Non sarà dunque facile per Massimiliano Allegri, anche se sul campo la squadra sta rispondendo bene, considerando la bella vittoria per 4 a 2 contro il Liverpool. Una partita che resta pur sempre un’amichevole, sia chiaro, ma che comunque ha dato ottime indicazioni al tecnico livornese.

News Milan: Jashari verso la Premier

Con o senza la vittoria contro il Liverpool, è chiaro che il Milan debba ancora rinforzarsi e tanto. Tra l’altro in diversi ruoli. L’obiettivo numero uno resta sempre Jashari del Club Brugge, con i rossoneri ormai arrivati ad offrire una cifra di circa 38 milioni di euro, bonus compresi. Molti vicini, dunque, ai 40 milioni inizialmente chiesti per il giocatore.

La trattativa sembrava quindi vicina alla chiusura, ma potrebbe invece saltare. Il club belga vuole incassare quanto più possibile da questa cessione e quella cifra non gli basta. Come riportato da Gazzetta.it, infatti, il Brugge avrebbe contattato diverse squadre di Premier League che in passato si erano interessate al giocatore. La volontà è chiara: provare a scatenare un’asta internazionale per Jashari e magari guadagnare alla fine anche di più dei 40 milioni prefissati.

Mercato Milan: la volontà di Jashari

In tutta questa situazione, la vera vittima è il calciatore. Jashari ha sempre dato priorità al Milan e non c’è altro club dove vorrebbe giocare in questo momento. La stessa esclusione del calciatore dalla prima partita ufficiale del Brugge sembrava ormai un segnale chiaro della buona riuscita della trattativa.

E invece il quadro è molto diversa, con il calciatore e la società ormai in rotta di collisione. Se il Milan è infastidito dal comportamento del Brugge figuriamoci lo svizzero. Jashari infatti non prenderà parte nemmeno alla prossima sfida dei suoi, sempre nella speranza di essere ceduto. A questo punto, quanto prima possibile.