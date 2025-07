Mercato Milan, ecco il difensore: Moncada lo prende dalla Premier League

I rossoneri potrebbero aver individuato il nuovo difensore centrare da fornire ad Allegri, arriva dalla Premier League

Il reparto difensivo del Diavolo, apparso in difficoltà nella passata stagione, è pronto ad accogliere un nuovo giocatore. La ricerca di un profilo nel pieno della carriera, con esperienza in palcoscenici importanti e con qualità affini al progetto, sembrerebbe abbia dato i propri frutti. Ora il Milan ha ben in mente quale potrebbe essere il nuovo difensore.

Il Milan si getta sul difensore del West Ham

Nayef Aguerd è il nome che ha iniziato a circolare all’interno di Casa Milan. Il nazionale marocchino è il prescelto del direttore tecnico Geoffrey Moncada, come riporta il portale francese Footmercato. 21 presenze in LaLiga, 39 in Premier League e 91 in Ligue1; questo è il curriculum di Aguerd che presenta, oltre a esperienze in vari campionati, caratteristiche interessanti.

I rossoneri sono pronti a puntare su questo ragazzo per le sue intriganti doti. Abile nel gioco aereo, intelligente tatticamente e con fisicità importante. Proprio ciò di cui Allegri necessita per completare il reparto, vista anche la possibile uscita di uno dei componenti attuali della difesa.

Dopo due stagioni con la maglia del West Ham, nella campagna passata ha vestito in prestito la maglia della Real Sociedad. Gli spagnoli non vorrebbero perdere il marocchino che però ha svariate richieste in giro per l’Europa. Oltre all’interesse dei rossoneri e della Real Sociedad, si registrano richieste da parte del Sunderland e del Olympique Marsiglia. Intanto i londinesi, proprietari del cartellino si sfregano le mani, pronti a godersi l’asta.