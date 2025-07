Mercato Milan, frenata Douè: al suo posto l’ex Serie A per 30MLN

Il Milan, per il proprio calciomercato, valuta ogni tipo di alternativa per non farsi trovare impreparata in caso di frenate come quella per Douè.

Il terzino dello Strasburgo è in piena trattativa per arrivare al Milan, ma niente è mai certo in un calciomercato che ha visto in più occasioni cambiare tutte le carte in tavola, anche poco prima della realizzazione degli affari.

Ed è proprio per questo che c’è bisogno di valutare ogni cosa, con l’opzione che riguarda un ex Serie A che, per 30 milioni di euro, potrebbe fare al caso proprio del Milan di Max Allegri che lo avrebbe voluto già nella sua esperienza a Torino, da allenatore della Juventus.

Calciomercato Milan: un altro colpo dalla Ligue 1 oltre Douè

Il terzino dello Strasburgo non è l’unico della lista del direttore sportivo del Milan, Igli Tare.

Per il proprio calciomercato, il dirigente albanese cerca quello è il terzino giusto che serve per l’organico che dovrà essere a disposizione di Massimiliano Allegri, allenatore che deve completare il proprio organico con un altro terzino, dopo aver accolto Estupinan.

Sarà infatti in un terzino sul versante di destra e che all’occorrenza, se ce ne sarà il bisogno, può essere impiegato anche come terzo in una difesa a tre. Dopo il passato al Torino e il suo passaggio in Ligue 1, per giocare al Monaco, in Serie A potrebbe rivedersi Wilfried Singo. Il terzino destro del club monegasco potrebbe tornare in Italia per giocare in un club che avrà l’alta ambizione di finire tra le candidate al titolo come anti-Napoli per lo Scudetto.

La rivelazione sul colpo Singo: le altre due alternative

La verità, spiegano da Gazzetta.it, è che Singo costa troppo ed è per questo che si sta cercando di realizzare l’operazione Douè, così come l’alternativa che porta a Aramburu oppure ad El Ouahdi, il Milan sonda il terreno per il futuro.

Il calciomercato del Milan passa sicuramente dal terzino, che è da prendere, ma va capito se i rossoneri andranno diretti su Douè che, se dovesse sfumare, accenderà interrogativi in casa Milan. Alzando poco più l’asticella economica, spingendosi sui 30 milioni di euro che chiedono dal Monaco, potrebbe puntare forte su Wilfried Singo. Per caratteristiche, rispecchiando alla perfezione l’identikit del terzino che cerca il club di Milano, l’ex calciatore del Torino potrebbe rientrare in Serie A per giocare titolare al Milan. Quello per il club rossonero potrebbe essere un ritorno di fiamma che andrebbe a concretizzarsi a distanza di tempo.