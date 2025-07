Il Milan torna sulla pista che porta ad una attaccante della Serie A: la società rossonera è pronta ad investire 25 milioni di euro.

Il Milan è a caccia di un nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. L’acquisto di un del bomber, infatti, è uno dei principali obiettivi del club rossonero in questa finestra di mercato. Dopo le partenze di Abraham, Jovic, Colombo e Camarda, al momento Allegri può contare soltanto sul centravanti messicano come punta di ruolo.

Dunque, Tare presto dovrà risolvere quest’altra questione. Il ds albanese potrebbe trovare la soluzione al problema proprio in Serie A, dove un club ha aperto alla cessione del proprio bomber. Un nome che il Milan starebbe seguendo da diverso tempo.

Il Milan fiuta il colpo: affare da 25 milioni di euro

Tra le tante valutazioni di mercato in casa Milan per l’attacco, resta in piedi anche quella che porta a Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino, autore di una buona stagione con il Lecce, piace molto a Tare. Non molto tempo fa, il club rossonero avrebbe presentato ai salentini un’offerta da 25 milioni di euro, somma respinta senza esitazione dalla società di Saverio Sticchi Damiani.

Ora, però, lo scenario starebbe assumendo una piega ben diversa. Il presidente del Lecce, tramite il suo intervento ai microfoni di Sky Sport, ha aperto all’eventuale cessione di Nikola Krstovic: “Noi gli siamo riconoscenti per quello che ha fatto con noi. Pertanto non intendiamo ostacolarlo nel suo percorso, ma allo stesso tempo anche il club deve essere gratificato. Faremo tutto con equilibrio, ma se resterà mi aspetto che lo faccia con la stessa felicità con cui andrebbe al Real Madrid”.

Dunque, adesso il Lecce sarebbe aperto ad ascoltare possibili offerte per il calciatore classe 2002. Il Milan ci starebbe facendo un pensierino, così come altri club della Serie A e non solo. Nella passata stagione, Nikola Krstovic ha messo a segno 12 gol e 5 assist in 38 presenze.