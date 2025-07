Mercato Milan, il sostituto di Theo dalla Germania: due nomi nel mirino

Theo Hernandez è destinato a lasciare il Milan nei prossimi giorni e la dirigenza rossonera è alla ricerca di un sostituto.

Il futuro di Theo Hernandez è ormai lontano da Milano e dai colori rossoneri: dopo 6 stagioni con la maglia del Milan, uno scudetto e una Supercoppa, termina l’avventura del terzino francese. Con il contratto in scadenza a giugno 2026 e le basse possibilità di rinnovare le condizioni, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha deciso di venderlo in questa finestra di mercato, per evitare di perdere il giocatore a parametro zero nella successiva sessione estiva. Prima l’Al Hilal, poi l’Atletico Madrid, infine ancora l’Al Hilal: il club arabo, dopo svariati tentativi, è riuscito a convincere il calciatore, che nei prossimi giorni si unirà alla squadra, rientrante dalla sconfitta ai quarti contro il Fluminense nel Mondiale per Club.

Milan, occhi sul giovane Brown per il dopo Theo

Dalla cessione di Theo Hernandez il Milan guadagnerà 35 milioni di euro, che entreranno nelle casse rossonere per poter essere rispesi poi in ottica mercato. Sicuramente la dirigenza rossonera deciderà di investirli sia per il reparto, cercando un sostituto all’altezza, sia per altre zone del campo. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza, tra cui quello di Nathaniel Brown, terzino sinistro classe 2003 dell’Eintracht Francoforte.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il giovane tedesco rientrerebbe tra gli obiettivi dei rossoneri per il dopo Theo Hernandez. Classe 2003, Brown può portare freschezza all’interno della rosa: il giocatore ha già maturato esperienza anche a livello europeo con il club tedesco, soprattutto in questa stagione in Europa League. Non solo lui nella lista dei preferiti, perchè piace anche Kabar del Borussia Dortmund. Ciò che è certo è che il Milan ha un bel gruzzoletto da poter investire sulla fascia sinistra.

Milan, sfuma il colpo De Cuyper

Per la fascia sinistra il Milan aveva messo nel mirino anche Maxim De Cuyper, terzino classe 2000 in forza al Club Bruges. Ma quest’ultimo, conteso anche dalla Roma, ha deciso un’altra destinazione, ovvero la Premier League: il calciatore belga si unirà al Brighton. Sfuma così il colpo per il Milan, che deve virare i suoi obiettivi di mercato per la fascia sinistra. Ora il tedesco Brown sembra essere in pole position, ma non è l’unico sul taccuino della dirigenza rossonera. Il mercato è lungo, e ci sarà ancora da lavorate, tanto.