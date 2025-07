Mercato Milan, il terzino è la priorità: due nomi in pole

L’uscita di scena di Theo e i probabili addii di Emerson Royal e Terracciano obbligano Tare a guardarsi intorno, per rimpolpare le corsie laterali del Milan.

La situazione Jashari continua a tener banco, ma a casa Milan intanto si pensa anche a riempire e puntellare la rosa. Al di là di un punta da affiancare al ‘Bebote’ Gimenez e di un molto probabile innesto sulle ali, un ruolo da puntellare rimane senza ombra di dubbio quello delle corsie laterali difensive.

Emerson Royal appare fuori dal progetto, mentre Terracciano, a scanso di rivalutazioni tecnico-tattiche di Max Allegri, non sembra destinato a rimanere a Milanello. Con l’addio di Florenzi ed il solo Jimenez su quel lato, Igli Tare deve guardarsi intorno. Soprattutto per sostituire il partente Theo Hernandez, passato all’Al Hilal.

Attualmente la Ligue 1 sembrerebbe il mercato più ampio nel quale immergersi. Doue rimane il principale obiettivo, anche se la richiesta dello Strasburgo ad oggi rimane molto elevata (distanza di quasi 20 mln tra le parti). Si punta allora al piano B.

Torna in voga il nome di un ex Serie A

Come già successo due estati fa torna sui taccuini del Milan il nome di Wilfried Singo, laterale ivoriano classe 2000, con un lungo trascorso tra le fila del Torino. Come riportato da TMW il Monaco sarebbe disposto a lasciare partire il suo difensore, per una cifra attorno ai 20 mln di euro. Nell’ultima stagione Singo ha totalizzato 34 presenze complessive con tre reti e tre assist a referto.



Nella sua militanza in serie A, con la maglia del Toro Singo ha occupato con disinvoltura entrambe le corsie laterali, una caratteristica questa che potrebbe rivelarsi importante per mister Allegri, soprattutto alla luce dell’attuale pacchetto terzini di cui il l’allenatore livornese dispone.

Oltre a questo il giocatore può far bene anche nel ruolo di braccetto della difesa e quindi occhio al suo nome in casa rossonera.