Mercato Milan, l’affare si sblocca: cessione imminente!

L’operazione in uscita si sblocca: ora il Milan può ultimare la cessione. L’esubero giocherà nel campionato di Serie A.

L’affare in uscita del Milan si sblocca e a permetterlo è il Napoli con la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray. La società turca pare abbia trovato la chiave di volta per ottenere il sì degli azzurri di Aurelio De Laurentiis, ossia, presentando un’offerta da 75 milioni di euro. Un’affare che di conseguenza sblocca anche la situazione legata al futuro di Alvaro Morata.

La cessione di Morata si sblocca: giocherà in Serie A

Dopo aver messo in discesa la trattativa con il Napoli per Osimhen, il Galatasaray ora non ha problemi a mettere fine alla permanenza in Turchia di Alvaro Morata. Secondo quanto affermato da Daniele Longo, la compagine giallorossa avrebbe dato il suo ok per interrompere in anticipo il prestito dell’attaccante spagnolo.

Alvaro Morata è promesso sposo del Como. L’esperto centravanti avrebbe raggiunto da tempo un accordo economico con i Lariani, dimostrandosi carico e motivato per il suo ritorno nel campionato di Serie A. Anche il Milan pare abbia già dato il proprio benestare per la riuscita dell’operazione.

La stretta di mano tra i due club di Serie A dovrebbe arrivare alle stesse condizioni con cui il Galatasaray portò Morata in Turchia lo scorso gennaio. La compagine giallorossa ha prelevato l’ex Real Madrid in prestito oneroso a 6 milioni di euro, con il riscatto obbligatorio fissato per l’estate del 2026 a 9 milioni.