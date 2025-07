Il Milan continua a muoversi sul fronte delle cessioni: la società rossonera è pronta a cedere un altro giocatore al Bologna.

Prosegue a tutta forza il lavoro sul mercato del direttore sportivo rossonero, Igli Tare. Il ds del Milan è molto attivo specialmente sul fronte cessioni. L’ex Lazio sta cercando di trovare le giuste soluzioni per sfoltire la rosa dai cosiddetti esuberi. Nelle ultime ore, il club lombardo starebbe spingendo a manetta per mettere a segno una nuova cessione. Dopo Tommaso Pobega, al Bologna potrebbe finire un altro rossonero.

Nuova cessione in vista? Il Milan insiste per l’addio di un altro esubero

Uno dei nodi che il Milan sta cercando di sbrogliare quanto prima è quello legato al futuro di Noah Okafor. L’attaccante svizzero non rientra affatto nei piani di Max Allegri e pertanto la società rossonera si è attivata per trovare al calciatore una nuova sistemazione. Il giocatore classe 2000 è reduce da una seconda parte di stagione passata in prestito al Napoli.

Il contributo in azzurro di Noah Okafor è stato pressoché nullo. L’attaccante rossonero non è riuscito a farsi strada nelle gerarchie di Antonio Conte, passando tutta la sua esperienza al Napoli più in panchina che in campo. Non convinto dalle qualità del calciatore, i partenopei hanno preferito non riscattarlo.

Ora, il Milan gli sta trovando una nuova sistemazione e la soluzione potrebbe arrivare proprio dalla Serie A. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, l’attaccante svizzero sarebbe finito nel mirino del Bologna. Dopo Tommaso Pobega, i rossoblù vorrebbero anche Noah Okafor. La società emiliana avrebbe proposto un trasferimento in prestito con opzione di riscatto. La cosa certa è che Okafor non rientra nei piani del Milan e che questa estate saluterà il club.

Anche Colombo è ai saluti: resta in Serie A

Non solo Noah Okafor, un altro rossonero ha preparato le valigie. Stando agli ultimi rumors, anche Lorenzo Colombo presto metterà fine alla sua permanenza in rossonero. Dopo l’esperienza in prestito all’Empoli, il calciatore classe 2002 sarebbe pronto ad indossare i colori rossoblù del Genoa.

Il bomber di Vimercate, che era finito in cima alla lista del Parma, sembra essere destinato a finire in Liguria. Il Grifone sarebbe in pole per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. I rossoblù avrebbero raggiunto un accordo con il Milan sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. L’affare ammonta sui 10 milioni di euro.