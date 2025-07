Mercato Milan, nuovo nome per l’attacco: arriva dal Belgio

In casa rossonera hanno messo gli occhi su un nuovo giocatore per l’attacco: arriva direttamente dal Belgio, ma la concorrenza è alta.

La stagione 2025/2026 del Milan è ormai iniziata ufficialmente: la squadra rossonera ha cominciato a radunarsi lo scorso weekend, sostenendo le prime visite mediche, per poi iniziare il lavoro vero e proprio sul campo lunedì, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che nella stessa giornata ha tenuto anche la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, insieme al nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Tranne i giocatori lasciati fuori per scelta tecnica dal neo allenatore, tutti i rossoneri hanno cominciato la preparazione in vista della nuova stagione, a differenza di Modric, che rientrerà nei prossimi giorni dopo il Mondiale per Club, e Gimenez, che ha appena terminato l’esperienza con il Messico e gli è concesso qualche giorno di vacanza per recuperare.

Milan, dal Genk un nuovo attaccante: servono 25 milioni

In casa rossonera il mercato estivo, dopo un periodo di silenzio, comincia a farsi sentire, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che ha chiuso i primi due colpi in entrata, ovvero Modric a parametro zero e Samuele Ricci dal Torino. I nuovi innesti però non termineranno qui, poiché il Milan deve rimpiazzare l’uscita di Theo Hernandez e deve rinforzare il reparto offensivo. A tal proposito, è spuntato un nuovo nome, ovvero quello di Tolu Arokodare del Genk.

Secondo quanto riportato da HLN.Be, l’attaccante nigeriano del Genk, classe 2000, è finito nei radar della dirigenza rossonera: il calciatore ha concluso la stagione come capocannoniere del campionato belga e sarebbe favorevole ad un suo trasferimento in Italia, proprio al Milan. Il Genk lo valuta attorno ai 25 milioni e poco più, per cui offerte sotto questa cifra non verranno accolte. Il Milan avrebbe già mosso i primi passi, anticipando la concorrenza di Fulham e Burnley.

Milan, reparto offensivo da rifare: il punto

Il reparto offensivo del Milan è tutto da rifare: Morata è prossimo alla cessione al Como, dopo soli sei mesi con la maglia rossonera; il Milan non ha riscattato Abraham, che ha fatto ritorno alla Roma per poi essere ceduto allo Zenit. Anche Jovic lascia i rossoneri, a parametro zero. L’unico a rimanere sarà il messicano Gimenez, al quale però dovrà essere affiancata una punta di spessore o comunque il Milan dovrà trovare una seconda punta, degna del ruolo.