Mercato Milan, per il post Theo spunta il pupillo di De Zerbi

La dirigenza del Milan è alla ricerca del sostituto di Theo Hernandez. La soluzione potrebbe arrivare da De Zerbi

L’addio di Theo Hernandez ha lasciato un vuoto nella fascia sinistra del Milan, un vuoto che va colmato quanto prima possibile. La società potrebbe aver trovato il profilo giusto in questo senso, un giocatore che può dare qualità simili e che ha già lavorato con un tecnico italiano. Le ultime.

Estupiñan verso Milanello

I rossoneri avrebbero individuato in Perves Estupiñan il perfetto sostituto del francese. Corsa, tecnica e capacità di inserimento, come spiega proprio De Zerbi in un pranzo con Adani e Baldini. 84 presenze, 11 goal e 4 assist, il suo curriculum in Premier League, non male per il 27enne ecuadoriano che ora vorrebbe raggiungere, come comunicato da SkySport, Max Allegri a Milano. La trattativa è iniziata, con il Diavolo che ha offerto 12 milioni di euro al Brighton, offerta però rifiutata.

Per cercare di sbloccare la questione sta intervenendo, in prima persona, Jorge Mendes, agente del calciatore, che sta mediando con il club inglese per ridurre le richieste per il cartellino. Non sarà semplice per il Milan portare a Milanello questo ragazzo molto interessante, ma se dovesse riuscirci, si accaparrerebbe un giocatore ottimo per sostituire Theo Hernandez.