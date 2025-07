Mercato Milan, prima grana per Tare: piomba la Premier, ora è durissima

Il Milan lavora sul mercato in entrata ma deve fare i conti con una grande concorrenza e per chiudere alcuni colpi sarà molto dura.

Dopo gli addii di Reijnders e Theo Hernandez ed in attesa di piazzare altri esuberi in casa Milan si lavora anche al mercato in entrata e ci sono alcuni ruoli dove la squadra è altamente scoperta e servono quindi rinforzi importanti. Tare vuole accontentare Allegri ed i tifosi ma non è affatto facile in un mercato come questo.

Le cifre di questa sessione di mercato sono molto importanti e c’è grande concorrenza su diversi obiettivi rossoneri. Tra questi c’è sicuramente l’esterno mancino Archie Brown, profilo che piace molto alla dirigenza rossonera ed al tecnico Massimiliano Allegri, e oggettivamente serve un rinforzo nel ruolo.

Archie Brown, tanta concorrenza: il Milan è avvisato

Attraverso il suo canale Youtube il giornalista Matteo Moretto ha parlato degli obiettivi di mercato in casa Milan e Archie Brown è uno dei profili più interessanti che il club valuta. Moretto ha parlato cosi riguardo la sua situazione:

“Il Milan segue per la fascia sinistra Archie Brown, è uno dei nomi. Il club rossonero ha fatto un’offerta verbale al giocatore per lo stipendio mentre non ci sono stati ancora contatti con il Gent, ma occhio perchè sul giocatore c’è la Premier ed il campionato inglese suscita un particolare fascino su Brown”.