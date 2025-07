Mercato Milan, pronto il colpaccio in attacco: arriva dalla Premier

Il mercato rossonero è pronto ad entrare nel vivo, la dirigenza spinge forte per chiudere un colpo da big direttamente dalla Premier League

Il Diavolo vuole tornare a fare la voce grossa, prima di tutto sul mercato, laddove la dirigenza sta preparando una campagna importante. Le partenze di Reijnders e Theo Hernandez possono finanziare colpi importanti, sia per rinforzare il reparto difensivo ma anche per completare quello offensivo. Tare &co. sono pronti ad attuare un’operazione importantissima per affiancare a Gimenez un altro bomber.

Il Milan a capofitto su Nicolas Jackson

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport al rientro dal Fifa Club World Cup del Chelsea, la dirigenza rossonera è pronta ad incontrare quella londinese, per parlare di una possibile operazione che porterebbe il Nicolas Jackson a Milano.

Il classe 2001, nonostante i 30 gol in 81 presenze, non ha lasciato costantemente il segno con la maglia Blue e dai piani alti della capitale inglese non escludono una possibile cessione. In questa stagione ha fatto registrare 30 presenze in campionato segnando 10 gol e fornendo 5 assist.

Ciò che preoccupa maggiormente il Chelsea però è la disciplina del giocatore, che è costata a lui due espulsioni dirette ed alla squadra due sconfitte. Contro il Flamengo al mondiale per club, entrato da poco, compie un tackle bruttissimo ai danni di un avversario e viene espulso.

L’altra espulsione arriva invece contro il Newcastle United, ancor più pesante perché arrivata alla 36esima giornata in uno scontro diretto e che gli ha fatto saltare le ultime due partite di Premier. Questo episodio ha rischiato di far perdere al Chelsea il posto il Champions League nella prossima stagione e a Londra non hanno la memoria corta.

In rossonero per rilanciarsi insieme al Diavolo

L’approdo a Milano sarebbe per Jackson un’ottima opportunità di rilanciarsi dopo due stagioni non propriamente spumeggianti in maglia Blue. Arrivato dal Villareal per 37 milioni di euro, sembrava poter prendere le redini dell’attacco Del Chelsea ma in realtà la sensazione di vorrei ma non posso riecheggia spesso nel meteoropatico nord di Londra. Sotto la guida di un gran gestore d’uomini come Max Allegri, questo ragazzo di soli 24 anni, potrebbe giocarsi una carta importante per il suo futuro.

Al Fianco di Santiago Gimenez potrebbe trovare una sana competizione che lo spingerebbe a dare il massimo per un posto da titolare. Il Diavolo, invece, troverebbe un attaccante dalle doti indiscusse pronto a rilanciarsi in un top campionato europeo. Il futuro è ancora incerto ma Jackson e il Milan parrebbero perfetti per incontrarsi proprio in questo momento.