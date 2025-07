Mercato Milan, svolta a sorpresa: c’è il clamoroso ritorno di fiamma

Ribaltone improvviso nelle strategie di mercato del Milan. Vero e proprio ritorno di fiamma per un obiettivo che sembrava ormai sfumato.

Non si può dire che sia un calciomercato tranquillo quello che sta vivendo il Milan. I rossoneri sono senza dubbio tra i club italiani che più stanno facendo parlare. Sul tavolo della dirigenza ci sono diverse trattative, anche se non mancano di certo le difficoltà.

Il club rossonero ha bisogno di diversi innesti. Il lavoro da fare è ancora molto ed è necessario che nei prossimi giorni arrivi un’accelerata. Tra i temi più caldi c’è quello legato al nuovo terzino destro. I rossoneri valutano diversi profili, ma il grande obiettivo resta un giocatore che sembrava ormai essere lontano dalla Milano rossonera.

Il Milan non si arrende: previsto un ultimo tentativo per Guela Doué

Il sogno del Milan per la corsia di destra resta Guela Doué. Nelle ultime ore il possibile arrivo del fratello della stella del PSG sembrava ormai essere saltato a causa delle richieste dello Strasburgo. Secondo quanto riportato però da Gianluca Di Marzio, il Milan farà ancora un ultimo tentativo con la speranza di abbassare le pretese del club francese, al momento fermo ad una richiesta di circa 25 milioni di euro.

Se anche questo ultimo tentativo per Doué dovesse fallire, il Milan si fionderebbe definitivamente su Marc Pubill dell’Almeira. Lo spagnolo classe 2003 è anche nel mirino della Juventus, ma il Milan sembra essere in pole position. Nelle prossime ore il Milan proverà a convincere lo Strasburgo per Doué, ma il piano B è già pronto.