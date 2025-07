Mercato Milan, Tare ha deciso: sarà lui il nuovo leader della difesa

Igli Tare vuole un nuovo innesto in difesa: il ds del Milan ha scelto un centrale della Serie A per il ruolo di leader della retroguardia rossonera.

Garantire a mister Allegri un terzino destro e un attraccante è la priorità assoluta del ds rossonero Igli Tare. Il dirigente albanese del Milan, però, starebbe pensando anche ad un nuovo colpo per rinforzare la difesa, orientando il proprio sguardo verso la Serie A. L’ex direttore sportivo della Lazio avrebbe un nome specifico per rendere solida la retroguardia rossonera: sarebbe l’obiettivo numero uno per la difesa.

Tare vuole lui come prossimo leader della difesa: affare da 28 milioni

Tra gli obiettivi di mercato del Milan ci sarebbe anche quello di ingaggiare un nuovo difensore. Secondo quanto riferito dal portale ‘Transferfeed’, la società rossonera starebbe seguendo la pista che porta a Jhon Lucumí. Il club rossonero, infatti, avrebbe avviato i contatti del caso con gli agenti del difensore colombiano del Bologna. Si tratta di un centrale di ottima affidabilità e che conosce molto bene la Serie A, essendo in Italia dal 2022.

Jhon Lucumí è un classe 1998, con un contratto in scadenza nel 2026. Il difensore mancino ex Genk starebbe valutando attentamente la possibilità di lasciare Bologna per tentare il grande salto in una big. Il Milan sarebbe pronto a fare sul serio, concedendo al colombiano la possibilità di mettersi in mostra con la maglia rossonera.

Ad agevolare il tutto potrebbe esser Noah Okafor, attaccante che Tare sta provando a piazzare e che piace molto al Bologna. Il Milan potrebbe pensare di inserire l’esubero svizzero nelle eventuali negoziazioni per arrivare a Jhon Lucumí. Nel contratto del centrale colombiano è presente una clausola rescissoria di 28 milioni di euro, ma il Milan preferirebbe trattare ed evitare così di sborsare quella cifra. I rapporti tra le due società sono ottimi, come dimostra la recente operazione che ha portato Pobega in rossoblù.

Mercato in uscita: Milan pronto ad una nuova cessione

Non solo al mercato in entrata, il Milan è concentrato anche su diverse operazioni in uscita. Nelle ultime ore, sarebbe stata messa in discesa la trattativa per l’addio di un altro esubero rossonero: Mattia Liberali. Dopo essersi diviso tra Milan Futuro e Primavera nell’ultima stagione, il calciatore classe 2007 sarebbe ad un passo dal trasferimento in Serie B.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giovane talento del Milan sembrerebbe ormai prossimo dal vestire i colori del Catanzaro, dando vista così alla sua prima esperienza in cadetteria. La cosa che più stupisce, però, è la formula con cui il Milan avrebbe deciso di cedere Mattia Liberali. Il centrocampista dovrebbe passare al Catanzaro a titolo definitivo, con il 50% sulla futura rivendita destinato ai rossoneri.