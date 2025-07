Mercato Milan, Theo ai saluti: il sostituto arriva dal Belgio

Theo Hernandez si prepara a sposare il progetto Al-Hilal, passando alla corte di Simone Inzaghi. Tare ha individuato il sostituto del francese in Belgio.

Non c’è alcun intoppo per il trasferimento di Theo Hernandez all’Al-Hilal. Il terzino francese, dopo sei anni in rossonero, si appresta a chiudere il suo lungo capitolo all’ombra della Madonnina per convolare a nozze con la squadra araba guidata dall’ex Inter Simone Inzaghi. L’affare viaggia verso la chiusura e il Milan si prepara ad incassare 25 milioni più bonus.

Per l’ex Real Madrid, invece, sarebbe già pronto un contratto da 20 milioni a stagione. Considerato lo stato avanzato della trattativa, il Milan ha intensificato la ricerca del sostituto. Tra i tanti nomi monitorati, nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo nome sull’agenda rossonera. il ds Tare starebbe pensando di pescare dal Belgio per sostituire Theo.

Nuovo nome nel mirino del Milan: è lui l’erede di Theo?

Il Milan avrebbe cerchiato di rosso un nuovo nome sul proprio taccuino: è quello di Archie Brown. Si tratta del terzino sinistro classe 2002 del Gent, calciatore inglese nel giro della nazionale Under 20. Nell’ultima stagione, il giovane talento ha raccolto 46 presenze, 3 gol e 6 assist. Il calciatore di origini giamaicane ha una valutazione di mercato intorno agli 8 milioni di euro, dunque un prezzo più che ragionevole per il Milan.

A dare l’annuncio sull’interesse rossonero è stato Matteo Moretto. L’esperto giornalista di mercato ha rivelato delle novità importanti sul Milan tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano: “C’è un nome che il Milan sta considerando come erede di Theo Hernandez. Per quel ruolo il club rossonero sta cercando un profilo in prospettiva, che in prospettiva può diventare un top player. L’ultimo nome vagliato dal Milan è quello di Archie Brown”.

Moretto anche aggiunto: “Si tratta di un terzino sinistro inglese, un classe 2002 del Gent. Il suo contratto scade nel 2027. Si è messo in mostra sia con il suo club che in nazionale. Molti addetti ai lavori me ne hanno parlato molto bene. È un calciatore di grande prospettiva. Quello di Brown è uno dei principali nomi che il Milan sta valutando per il dopo Theo”.

Il Milan spinge anche per la cessione di Morata: le ultime

La società rossonera sta accelerando anche sul fronte Morata, ma si attende il via libera del Galatasaray. L’attaccante spagnolo vuole il Como, così come affermato da Moretto: “Per quanto riguarda Morata, è tutto ok con il Como. Lo spagnolo sta spingendo per trasferirsi nella squadra di Fabregas. C’è una trattativa avanzata tra le parti, ma il via libera del Galatasaray per la chiusura”.

Gli agenti di Morata andranno in missione per sbloccare l’operazione: “I turchi hanno in pugno questa situazione. Serve per forza il sì del Galatasaray. Nel corso della prossima settimana ci sarà una missione importante da parte degli agenti di Morata in Turchia per cercare di sbloccare la situazione. Il colpo Alvaro è una richiesta esplicita di Fabregas”.