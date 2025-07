Mercato, non solo Kean: da Firenze il doppio colpo per il Milan

Il calciomercato del Milan passa da Firenze e non c’è solo Moise Kean tra le idee dei rossoneri.

Nel percorso di rinnovamento all’interno del progetto di Massimiliano Allegri ci sono diversi calciatori che saranno messi alle porte ed altri che arriveranno.

Tammy Abraham e Jovic hanno ufficialmente salutato, Camarda con direzione prestito, porta al solo Bebote Gimenez in avanti che potrà alternarsi probabilmente con Moise Kean. Ma poi, dai viola, per il Milan potrebbe arrivare un altro colpo.

Calciomercato Milan: non solo Kean, le ultime da Firenze

Nel progetto di Stefano Pioli potrebbero esserci stravolgimenti nel suo nuovo capitolo alla Fiorentina, a causa proprio del suo ex Milan.

Il motivo è legato non solo all’interesse per Moise Kean che per 52 milioni e soltanto fino al 15 luglio, può arrivare al Milan se Igli Tare dovesse procedere con il pagamento della clausola rescissoria da versare nelle casse del club viola. Ma dalla Fiorentina sono diversi i calciatori che possono salutare, finendo tra le idee del Milan.

Tra questi, considerando il bisogno da parte del Milan di piazzare un colpo in difesa, c’è anche la soluzione Comuzzo. Il giovane centrale di difesa, dopo un ottimo inizio di stagione con Raffaele Palladino, nel passato campionato, a poco a poco ha perso il posto in difesa. Ma prima del Mondiale 2026 e nella speranza di poter vedere l’Italia partecipante nella stessa manifestazione estiva nel prossimo anno, ha voglia di rientrare tra le idee della Nazionale di Rino Gattuso. E per farlo, potrebbe dover alzare l’asticella, magari giocando proprio al centro della difesa che sarà di Massimiliano Allegri.

Le cifre del colpo in difesa per il Milan: beffa al Napoli

Befferebbe anche il Napoli di Antonio Conte, il Milan, se dovesse riuscire a realizzare il colpo Comuzzo. L’interesse da parte dei rossoneri è stato svelato da FiorentinaNews che ha spiegato che oltre a Kean, che sta valutando dove giocare e se accettare le offerte che arriveranno in caso di versamento dei soldi della clausola, c’è anche Beltran con Comuzzo tra le idee in uscita.

Da una parte Beltran, perché farebbe spazio a Sebastiano Esposito, ma dall’altra c’è la possibile separazione da Pietro Comuzzo, centrale di difesa sul quale i viola hanno chiesto 40 milioni al Napoli lo scorso gennaio, allontanando gli azzurri che avevano intenzione di spendere una cifra diversa. Al ribasso adesso, per più o meno 25-30 milioni, potrebbe tornare in carica il Milan che andrebbe a mettere sul tavolo anche una contropartita tecnica come Liberali per cercare di convincere i viola a calare ancora di più le proprie pretese economiche.