Milan, accordo difficile per Doue: “colpa” di Maignan

Il Milan sta trovando difficoltà per chiudere per l’erede di Theo Hernandez: per Doue il problema è legato anche a Mike Maignan

Il Milan si sta preparando al nuovo ciclo targato Allegri-bis. L’obiettivo di dirigenza e allenatore è quello di riportare il Milan in Europa, o meglio, di rientrare in Champions, fondamentale e per il blasone e per le casse della società.

La priorità assoluta in sede di mercato è quella di trovare un nuovo padrone alla fascia sinistra, appartenuta per 5 stagioni a Theo Hernandez, volato in Arabia da Simone Inzaghi. Chiusasi la questione Archie Brown, accasatosi al Fenerbache, il casting ora si fa sempre più ristretto. Tra i nomi più accreditati c’è quello di Guéla Doué, fratello di Desirè del Psg, ma la trattativa con lo Strasburgo è tutt’altro che semplice.

Milan, il Chelsea dietro le resistenze per Guela Doué

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, dietro al muro alzato dallo Strasburgo per Doué ci sarebbe il Chelsea. Moretto, ospite sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato un interessante retroscena dietro questa trattativa.

Il proprietario del Chelsea infatti è proprietario anche dello Strasburgo e i rapporti con il Milan non sarebbero idilliaci, motivo che sta complicando ulteriormente la trattativa. Il motivo? Il mancato affare per il passaggio in Premier di Mike Maignan. Un sorta di “ripicca” di Todd Lawrence Boehly.