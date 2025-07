Milan, accordo raggiunto: ufficialità in arrivo

Non un addio ma un arrivederci, il Milan lo lascia in prestito in B per questa stagione, con l’obiettivo di crescere e metter minuti nelle gambe

Volge al termine la tournee asiatica per il nuovo Milan di Max Allegri. La larga vittoria con il Perth Glory lascia più di qualche nota positiva per il nuovo tecnico che ora è chiamato, in attesa di sviluppi sul mercato, a preparare il primo impegno ufficiale della stagione, il turno di coppa Italia contro il Bari. Intanto, Fabrizio Romano tramite il suo canale YouTube, anticipa una trattativa che sembra ormai in dirittura d’arrivo. Saluta il Milan e va in prestito.

Comotto in prestito allo Spezia

Da limare qualche dettaglio, ma nel futuro di Comotto, almeno per la stagione 20205/2026 ci sarà lo Spezia. Il club ligure avrebbe chiesto ai rossoneri il classe 2008 ed il Milan vede in questa trattativa la possibilità di far crescere e maturare un figlio di Milanello. L’accordo verbale è stato già trovato per un prestito secco, con il centrocampista che potrà così trovare minuti e continuità in serie cadetta.



Una soluzione molto diversa rispetto a quella trovata per Mattia Liberali, ceduto definitivamente al Catanzaro (con un 50% sulla futura rivendita), ma più simile a quella con cui Camarda è approdato in Salento (pattuito un riscatto e controriscatto).

La pre season di Christian Comotto

Aggregato dall’inizio alla prima squadra, Max Allegri nell’ultima uscita della tournée, quella con il Perth Glory lo ha schierato titolare al centro della mediana e il classe 2008 non ha deluso.

Rigore procurato e finalizzato con un pregevole cucchiaio. Uno specialista dagli undici metri, anche nel match con il Liverpool ha preso in carico e ha segnato uno dei cinque rigori conclusivi. La preparazione ha giovato alle prestazioni e all’umore del giovanissimo che ora dovrà dimostrare il suo valore in serie B.