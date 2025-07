Milan, accordo raggiunto: ufficialità in arrivo

Il Milan si appresta ad annunciare una nuova operazione: è solo questione di ore per l’ufficialità dell’affare.

In questa fase di mercato, il Milan è particolarmente attivo sul campo delle operazioni in uscita. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, si sta muovendo per sfoltire la rosa di mister Max Allegri dai diversi esuberi. Proprio in queste ore, il club lombardo starebbe definendo una cessione in Serie A. L’annuncio da parte del Milan dovrebbe arrivare a stretto giro.

Affare in chiusura: il Milan saluta il bomber

Il Milan sarebbe pronto a salutare nuovamente Lorenzo Colombo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società rossonera starebbe definendo gli ultimissimi dettagli per il trasferimento dell’attaccante classe 2002 al Genoa.

Il calciatore dovrebbe passare al Grifone con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Colombo sarebbe stata una richiesta esplicita di Patrick Vieira per colmare il vuoto lasciato da Andrea Pinamonti, tornato al Sassuolo.

Dunque, per Lorenzo Colombo sarebbe pronta la sesta avventura in prestito. Dopo Cremonese, SPAL, Lecce, Monza ed Empoli, l’attaccante di Vimercate a stretto giro sarà un nuovo giocatore del Genoa. Nella precedente stagione, l’attaccante del Milan ha messo a referto 6 gol e 2 assist in 36 presenze con la maglia dell’Empoli.