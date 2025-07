Milan addio, riparte dalla Turchia: i dettagli

Emerson Royal fuori dai piani del Milan: spunta un interesse estero.

Il Milan ha ormai messo da parte l’idea Emerson Royal.

Il terzino brasiliano non rientra più nei progetti del club, che sta virando su altri profili per rinforzare la fascia destra: in pole c’è Marc Pubill dell’Almeria.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno di Emerson al Betis Siviglia, sua ex squadra, ma la trattativa non è mai realmente decollata. Ora, però, si affaccia un nuovo possibile scenario.

Emerson addio: tutta la verità

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Besiktas avrebbe chiesto informazioni al Milan sul classe ’99. Il club turco, alla ricerca di rinforzi per la difesa, starebbe valutando seriamente la candidatura del brasiliano, che non è stato incluso nella lista dei convocati per la tournée asiatica dei rossoneri.

Anche in Turchia le indiscrezioni si moltiplicano: il portale Kartal Record riferisce che Emerson sarebbe stato offerto direttamente al club di Istanbul, che ora sta riflettendo sulla possibilità di affondare il colpo.